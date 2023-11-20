Real Madrid'in hedefindeki Türk! Trabazonspor'dan Onuralp için yarış...

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Fenerbahçe'den sezon başında Arda Güler'i kadrosuna katan Real Madrid, Türkiye'den bir transfer daha yapmak için düğmeye bastı.

İspanya'dan Defensa Central'da yer alan habere göre; Real Madrid, Trabzonspor'un 17 yaşındaki kalecisi Onuralp Çevikkan ile ilgileniyor.

La Liga devinin kısa süre içerisinde Trabzonspor'un kapısını çalabileceği belirtildi.

BAYERN MÜNİH DE TAKİPTE

Ayrıca Bayern Münih ve Hoffenheim gibi Alman kulüplerinin de 17 yaşındaki kaleciyi yakından takip ettiği vurgulandı.