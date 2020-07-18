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Real Madrid'in golcüsü Karim Benzema'dan BB Erzurumspor paylaşımı
Real Madrid ile La Liga şampiyonluğu yaşayan Karim Benzema, BB Erzurumspor'un Süper Lig'e çıkmasını kutladı.
Real Madrid'in golcü futbolcusu Karim Benzema, Instagram hesabından BB Erzurumspor'un Süper Lig'e çıkmasını kutladı.
Real Madrid ile La Liga şampiyonluğu yaşayan Fransız futbolcu, bir gün sonra ise BB Erzurumspor paylaşımında bulundu.
İşte Karim Benzema'nın Erzurumspor paylaşımı
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