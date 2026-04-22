Real Madrid'in galibiyetine Arda Güler damgası! İspanyollar hayran kaldı: 'Türk oyuncu bir altın madeni! Karanlığın ortasındaki ışık'

İspanya La Liga'nın 33. haftasında Real Madrid, Alaves'i konuk etti.

ARDA ASİST YAPTI, REAL MADRİD KAZANDI

Real Madrid, mücadelenin 30. dakikasında Mbappe ile 1-0 öne geçti. Asisti ise Arda Güler yaptı ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. 50. dakikada Vinicius Jr. farkı 2'ye çıkartan golü kaydetti. Alaves'in ise tek sayısını 90+3. dakikada Toni Martinez attı.

Mücadeleyi Real Madrid, 2-1'lik galibiyetle tamamladı. Bu sonucun ardından Real Madrid, 73 puana yükseldi. Kümede kalma mücadelesi veren Alaves ise 33 puanla 17. basamakta kaldı.

Milli futbolcumuz Arda Güler müthiş performansı ve asistiyle geceye damgasını vurdu. İspanyol medyası da Türk yıldıza övgü yağdırdı.

Gözden Kaçmasın Beşiktaş transferde bombayı patlattı! Alejandro Grimaldo ile anlaşma tamam Haberi görüntüle

MARCA: TÜRK OYUNCU BİR ALTIN MADENİ

Marca'da yer alan maç sonu değerlendirmesinde Arda Güler'le ilgili şu ifadeler kullanıldı;

“Real Madrid’in gelecek sezonla ilgili yarattığı tüm belirsizliklerin ortasında, tek bir şey kesin: Arda Güler’i takımın kilit oyuncusu haline getirmek için ellerinden gelen her şeyi yapmalılar. Topa sahip olmaya dayalı futbolun norm olmadığı bir takımda, Türk oyuncu bir altın madeni. Ve giderek daha eksiksiz bir oyuncu haline geliyor. Artık sadece parlak anlar yaşayan bir oyuncu değil. Takımın kilit figürü, bir lider. Ve henüz 20 yaşında. Real Madrid, Türk oyuncuyu merkezine alarak önemli bir ilerleme kaydedecektir. Yine ilk değiştirilen oyuncu oydu. O olmadan, rakipler için Real Madrid daha öngörülebilir hale geliyor.

Arda Güler, Bayern karşısında en iyi oyuncuydu ve genel olarak hayal kırıklığı yaratan bir sezonda Real Madrid için sayılabilecek az sayıdaki parlak noktadan biriydi. Arbeloa, Vinicius ile olan pas bağlantılarını güçlendirmek için onu sol kanatta oynattı. Açılış golü için Mbappé’ye yaptığı pas bir asist olarak sayılacak olsa da, Türk oyuncu daha iyi asistler de yapmıştı. DEVRE ARASI NOTU: 7

Teknik direktörünün ilk oyuncu değişiklikleri arasında yer alması için hiçbir şey yapmadı; bu, Arbeloa açısından anlaşılması zor bir davranış. SON NOT: 7”

“KARANLIĞIN ORTASINDAKİ IŞIK: ARDA GÜLER”

Bir başka İspanyol gazetesi Mundario Deportes'te ise maçı Arda özelinde değerlendirdi. 'Arda Güler, bu kadar karanlığın ortasında tek bir ışık olarak öne çıkıyor' başlıklı haberde yıldız oyuncu için şu değerlendirme yapıldı;

"Arbeloa'nın takımı Vinicius ve Mbappé'nin golleriyle skoru belirledi, ancak günün yıldızı Türk orta saha oyuncusuydu. Kaosun ortasında parlak bir ışık parlıyor: Arda Güler. Bu genç Türk oyuncu, topla oynarken bir amaçtan yoksun olan Real Madrid kadrosu için tek heyecan verici unsur haline geldi. Organizasyon yeteneği, düşünme gücü ve karar verme becerisi, onu kimlik ve futbol liderliğine çaresizce ihtiyaç duyan bir takımın gelecekteki kilit ismi konumuna getiriyor."