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GeriFutbol Real Madrid'in çılgın transfer planı: Kylian Mbappe ve Erling Haaland
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Futbol
Haber Giriş: 16.02.2021 - 21:52 | Son Güncelleme:

Real Madrid'in çılgın transfer planı: Kylian Mbappe ve Erling Haaland

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İspanyol devi Real Madrid'in Başkanı Florentino Perez, gelecek sezon kadroyu Kylian Mbappe ya da Erling Haaland'dan biriyle güçlendirmek istiyor.

La Liga'da zirveyi Atletico Madrid'e kaptıran ve 2 maç fazlasıyla 49 puanda bulunan Real Madrid, gelecek sezon daha güçlü bir kadro oluşturmanın hesaplarını yapıyor.

Elinde halihazırda golcü olarak Karim Benzema ve Mariano Diaz'ı bulunduran Madrid, PSG'den Mbappe ile Borussia Dortmund'dan Haaland'ı transfer listesine aldı.

İspanyol basınında yer alan habere göre; Real Madrid'in öncelikli hedefi, Fransa'da harikalar yaratan 22 yaşındaki golcü Mbappe.

Fransız forvetin transfer edilememesi durumunda ise Almanya'da 2 yıldır büyük çıkış yakalayan Norveçli golcü Haaland için teklif yapılacak.

Real Madridin çılgın transfer planı: Kylian Mbappe ve Erling Haaland

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