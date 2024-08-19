Real Madrid'in beraberliği sonrası Carlo Ancelotti, Arda Güler ile görüştü! Kapalı kapılar ardında özür diledi: Başarısız oldum

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İspanya La Liga'nın ilk haftasında son şampiyon Real Madrid, Real Mallorca deplasmanına çıktı. 13. dakikada Rodrygo ile 1-0 öne geçen Real Madrid, 53'te Vedat Muriqi'nin golüne engel olamadı ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, 88. dakikada Jude Bellingham'ın yerine oyuna dahil oldu.

Arda Güler'in maçın son dakikalarında sahne alması, İspanyol basınında gündem oldu.

Carlo Ancelotti'nin Mallorca karşısında sıkışan oyunda kilidi açması için Arda'yı görevlendirdiği belirtilirken, genç futbolcunun sahaya çok geç adım attığı vurgulandı.

ANCELOTTI, ARDA İLE GÖRÜŞTÜ

Defensa Central'in haberine göre 1-1 biten karşılaşmanın ardından Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, soyunma odasında Arda Güler ile görüştü.

ÖZÜR DİLEDİ

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Haberin devamında Ancelotti'nin maça son dakikalarda dahil etmesi nedeniyle Arda Güler'den özür diledi. İtalyan çalıştırıcının değişikliği daha erken yapması gerektiğini kabul ettiği kaydedildi.

Ancelotti'nin 'Başarısız oldum, sanırım değişiklikleri daha erken yapmalıydım' ifadelerini kullandığı yazıldı.

BİR İDDİA DAHA: AYRILIK

Öte yandan İspanyol gazeteci Jose Felix Diaz'a göre Arda Güler ve Brahim Diaz, Ağustos ayındaki maçlarda bekledikleri süreleri bulamamaları halinde ayrılmaya karar verebilirler.

Geçen sezon Arda'dan daha fazla süre alan ve takıma katkı yapan Brahim Diaz, Mbappe'nin de gelişiyle rotasyona girmekte daha da zorlanabilir.

Jose Felix Diaz'a göre Arda ve Brahim Diaz, bu ay bekledikleri süreleri almamaları ve Ancelotti'den bu konuda bir ışık görmemeleri halinda ayrılmayı tercih edecek.

"ANCELOTTI İÇİN DEĞERLİLER AMA..."

Jose Felix Diaz, Ancelotti'nin bu iki oyuncuya bakışını şu sözlerle anlattı:

Her iki oyuncu da giderek daha fazla süre almak istiyor. Hem Brahim hem de Güler, İtalyan hoca için önemli olacaklarının farkındalar ve bu sezon başlangıcında istedikleri dakikaları almayı umuyorlar. Her iki oyuncu da ilk 11'de tartışmasız olarak yer almasa da Carlo için profilleri çok gerekli. Hem Brahim hem de Güler takıma farklı şeyler katıyor ve Ancelotti onların sezonun en önemli anlarında belirleyici olabileceklerini biliyor. İtalyan hocanın onlara güveni tam ve er ya da geç takımdaki yerlerini alacaklarına inanıyor.

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KUPA TÖRENİNDE MUTSUZDU

Arda Güler, Süper Kupa'nın ödül seremonisindeki haliyle dikkat çekmişti. Kameralara yansıyan görüntülerde Modric'in Arda'yı kupayla fotoğraf çektirmek için ikna etmeye çalıştığı görülmüştü.

GEÇEN SEZONU 6 GOLLE BİTİRDİ

Geçtiğimiz sene yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, sezonu iyi bir noktada altı golle bitirmişti.

Daha sonra A Milli Futbol Takımımız ile EURO 2024'e katılan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, Almanya'da düzenlenen turnuvayı da 1 gol, 2 asistle tamamlayarak dikkatleri üzerine çekti.

Turnuva başlamadan önce piyasa değeri 30 milyon Euro olan Arda'nın turnuva bittikten sonraki güncel piyasa değeri ise 45 milyon Euro oldu.