Real Madrid'in Arda Güler inadı kırıldı! Yeni takımını duyurdular

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Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler için işler pek yolunda gitmiyor.

Eflatun-beyazlıların oynadığı son 5 resmi maçta 1 dakika dahi süre alamayan genç oyuncu için ayrılık ihtimali artık hiç az değil.

Sezon başında ve özellikle ara transfer döneminde daha fazla süre bulmak adına takımdan ayrılmayı istediği belirtilen Arda'ya Real Madrid'den izin çıkmamıştı.

Ancak Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid'de beklenenden çok daha az forma şansı bulan, gelişimi ve psikolojisi konusunda kulüp yönetimini endişelendiren Arda Güler için Madrid devi fikir değiştirdi.

Eflatun-beyazlıların Arda Güler'i artık kiralamaya sıcak baktığı belirtildi.

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Todofichajes'te yer alan habere göre; Real Sociedad, Arda Güler'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

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Real Madrid'den geçmişte Martin Odegaard ve Takefusa Kubo gibi forma şansı bulamayan genç oyuncuları kiralık olarak bünyesine katan ve bu iki oyuncuya da düzenli olarak forma şansı vererek bir üst seviyeye çıkartan Real Sociedad, aynı operasyonu Arda için planlıyor.

Transferin gerçekleşmesi için Sociedad'ın Arda'nın maaşının tamamını üstlenebilmesi, bunun için de Avrupa kupalarına katılması gerektiği belirtiliyor.

La Liga'da 24 maç sonunda 31 puan toplayan Sociedad 11. sırada yer alıyor. Mavi-beyazlıların Avrupa kupalarına katılım sağlayabilmesi için ligi ilk 6 sırada bitirmesi gerekiyor.

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ARDA GÜLER'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 27 maça çıkan Arda Güler, yalnızca 967 dakika sahada kalabildi.

20 yaşındaki milli yıldız, sahada bulunduğu bu kısıtlı sürede 3 gol - 5 asistlik performans sergiledi.