Real Madrid'in 70 milyon euroluk transferi; Erling Haaland

Real Madrid, yeni sezon öncesi ilk transfer bombasını patlattı.

İspanyol devi Real Madrid, Avrupa’nın olası ‘Altın Çocuk’u Erling Haaland için kesenin ağzını iyice açtı. Asist Analiz’in haberine göre, Başkent ekibi, Haaland’ın serbest kalma bedeli olan 70 milyon Euro’yu ödeyip, 19 yaşındaki Norveçli golcüyü renklerine kattı.

TRANSFERE SIRP GOLCÜ JOVİC SEBEBİYET VERDİ

Real Madrid’in diğer bir genç golcüsü Luka Jovic, karantina altındaki İspanya’da yasağı delip, sevgilisiyle birlikte yurt dışına kaçtı. Yasağı delen Sırp oyuncu, kulübü Real Madrid tarafından artık takımda istenmeyen bir isim haline geldi.

Jovic yerine şimdiden santrfor rotasyonuna aradığı ismi bulan İspanyol devi, bu sezonun flaş golcüsü Erling Haaland’ı; sözleşmesindeki serbest kalma maddesi olan 70 milyon Euro’yu ödeyerek transfer etti.





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