Real Madrid'i karıştıran olay! Marca duyurdu: 'Arda Güler'i kıskanıyor!'

Real Madrid, La Liga'nın 23. haftasında konuk olduğu Valencia'yı ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti ve lider Barcelona'yla puan farkını yeniden bire indirerek takibini sürdürdü

Eflatun-beyazlılarda karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve 82 dakika sahada kalan milli futbolcu Arda Güler, 82. dakikada alkışlar eşliğinde yerini Franco Mastantuono'ya bıraktı.

Marca yazarı Carlos Carpio, karşılaşmanın ardından çok çarpıcı bir yazıya imza attı.

Sakatlık nedeniyle forma giyemeyen Bellingham'ın yokluğunun Real Madrid için faydalı olacağını Carpio, "Bellingham, Arda'yı kıskanıyor. Arda'yla oynadığında ona otoritesini dayatmaya, onu gölgede bırakmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

İşte Carlos Carpio'nun ses getiren o yazısı:

"Rayo Vallecano maçındaki kaosun ardından, Camavinga ve Valverde'nin artık beklerde oynamayacakları ve orta sahaya geçecekleri açıktı. Ne yazık ki, orta sahadaki varlıklarının Real Madrid'in oyununda bir iyileşmeye dönüşmeyeceği de açıktı, çünkü ne Fransız ne de Uruguaylı oyuncu takımı sırtlayacak kaliteye sahip değiller. Bu nedenle sahaya 5-4-1 dizilişiyle çıkan Valencia'ya karşı ilk yarı yine uyuşuk geçti. Eflatun-beyazlıların futbolu yine gri, cansız ve sönüktü. Hiçbir gelişme belirtisi yok. Sanki yavaş çekimdeymiş gibi oynuyorlar, kimse koşu atmıyor, hep kısa paslar yapıyorlar. Tchoauaméni, Camavinga ve Valverde gibi oyuncuların fiziksel özelliklerine rağmen dinamizm eksikliğinin anlaşılması da zor. Ayrıca Mbappé hariç top kontrolü konusunda yetersizler, dönen topları kazanamamaları da inanılmaz. Bu bir tutum meselesi, fiziksel güç değil. Bir tutum eksikliği.

İlk yarım saatten sonra hızlarını artırdılar ve bu oyuncuların sahip olması beklenen kaliteye yakışır şekilde bazı ilginç pozisyonlar yaratmaya başladılar. Bu, orta sahadaki tek saf yetenek olan Arda Güler'in hücum orta saha pozisyonundan kontrolü ele geçirmeye ve Mbappé ile bağlantı kurmaya başlamasıyla gerçekleşti.

Bellingham'ın birkaç hafta sakatlık nedeniyle yokluğu takım için faydalı olacak çünkü Arda Güler'le birlikte oynadığında kıskançlık duyuyor ve otoritesini dayatmaya, onu gölgede bırakmaya ve neredeyse hiçbir zaman olumlu bir şeye dönüşmeyen bir liderlik rolü üstlenmeye çalışıyor. En azından son iki sezonda durum böyleydi. Ancak Arbeloa'nın Real Madrid'inde, liyakate bakılmaksızın kıdemliliğin çok önemli olduğu da iyi biliniyor. Gerçek şu ki, Arda Güler, Mbappé ile birlikte ortalama üstü bir performans sergileyen tek oyuncuydu yine. Şu anda Arda, orta sahada yeri doldurulamaz bir oyuncu. Bellingham döndüğünde de öyle kalmalı."

PERFORMANSI

Bu sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 35 maça çıkan Arda Güler, sahada bulunduğu 2196 dakikada 3 gol atıp 12 de asist üreterek toplamda 15 gole doğrudan katkı sağladı.

Eflatun-beyazlı takımın bu sezon en çok asist yapan oyuncusu olan Arda, La Liga'da ise bu alanda 4. sırada yer alıyor.