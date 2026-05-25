Real Madrid'e veda eden Alvaro Arbeloa'dan Arda Güler paylaşımı!

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2026 15:52

Arda Güler, sezonun sona ermesinin ardından Real Madrid’e veda eden Alvaro Arbeloa için bir paylaşım yaptı. Veda mesajına yanıt veren Arbeloa ise milli oyuncumuza övgü dolu sözler kullandı.

Alvaro Arbeloa, sezonun bitmesiyle birlikte Real Madrid'den ayrıldı.

Arda Güler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Arbeloa için, "Benim ve takım için yaptığınız her şey için teşekkür ederim. Liderliğiniz ve dürüstlüğünüz benim için çok şey ifade etti. Size ve ekibinize gelecekte başarılar diliyorum. Size en iyi dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Arbeloa da Arda Güler'in bu paylaşımını alıntılayarak şu yanıtı verdi:

“Çok teşekkür ederim Arda! Sahip olduğun tüm yeteneği, gerçek bir üst düzey oyuncuya yakışan karakter ve mentaliteyle birlikte ortaya koyduğunu görmekten büyük gurur duyuyorum. Özellikle de büyük gecelerde. Sen büyülüsün! Bol şans… Git ve dünyayı fethet!"

