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Futbol
Haber Giriş: 02.03.2021 - 01:00 | Son Güncelleme:

Real Madrid'e Real Sociedad'dan ağır darbe!

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Real Madrid'e Real Sociedad'dan ağır darbe!

İspanya La Liga'nın 25. haftasında Real Madrid, Real Sociedad'la 1-1 berabere kalarak Barcelona'yı geçme fırsatını tepti.

Maçta gol perdesini konuk Real Sociedad, 55. dakikada Portu'nun golüyle açtı: 0-1.

Bu gole Vinicius Junior'la 89'da karşılık veren Real Madrid, sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı.

Bu sonuçla 53 puana yükselen Madrid, averajla aynı puanda bulunan Barcelona'nın ardından üçüncü sırada kaldı.

Real Sociedad ise 42 puanla 5. sırada yer aldı.

1 maç eksiği bulunan Atletico Madrid, La Liga'da 58 puanla lider durumda bulunuyor.

Real Madride Real Sociedaddan ağır darbe

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