Real Madrid'e Real Sociedad'dan ağır darbe!
İspanya La Liga'nın 25. haftasında Real Madrid, Real Sociedad'la 1-1 berabere kalarak Barcelona'yı geçme fırsatını tepti.
Maçta gol perdesini konuk Real Sociedad, 55. dakikada Portu'nun golüyle açtı: 0-1.
Bu gole Vinicius Junior'la 89'da karşılık veren Real Madrid, sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı.
Bu sonuçla 53 puana yükselen Madrid, averajla aynı puanda bulunan Barcelona'nın ardından üçüncü sırada kaldı.
Real Sociedad ise 42 puanla 5. sırada yer aldı.
1 maç eksiği bulunan Atletico Madrid, La Liga'da 58 puanla lider durumda bulunuyor.
250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...