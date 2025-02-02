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Real Madrid'e ligde Espanyol şoku! Arda Güler...

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#Real Madrid#Espanyol#Arda Güler
Real Madride ligde Espanyol şoku Arda Güler...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2025 01:18

La Liga'nın 22. haftasında Real Madrid, Espanyol'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu.

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La Liga'nın 22. baftasında Real Madrid, Espanyol deplasmanına konuk oldu. 

Mücadeleyi Espanyol 1-0'lık skorla kazandı.

Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golü 85. dakikada Carlos Romero Serrano attı.

Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı ve maçta süre almadı.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid, 49 puanda kaldı. Ligde küme düşme hattında yer alan Espanyol ise 23 puana yükseldi.

Gelecek hafta Real Madrid, sahasında Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek. Espanyol, Real Sociedad deplasmanına gidecek.

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#Real Madrid#Espanyol#Arda Güler

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