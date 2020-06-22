Real Madrid'e liderliği kaptıran Barcelona, Bilbao karşısında! Galibiyetlerine iddaa'da...

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BARCELONA - ATHLETIC BILBAO

%64 topla oynama, 10 şut, 9 korner yetmedi ve Barcelona, Sevilla karşısında 2 puan bıraktı! Real Madrid de Real Sociedad deplasmanında fire vermeyince liderliği de kaptırdılar, averajla...

Athletic Bilbao karşısında Frenkie de Jong ve Ousmane Dembele sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecekler.

TD Quique Setien, 3 maçtır Lionel Messi'yi sabit tutup yanındakileri değiştiriyor. Bu sefer de Luis Suarez ve Antoine Griezmann ile birlikte Arjantinli yıldızı ilk 11'de başlatması şaşırtıcı olmaz...

Athletic Bilbao ise salgın arasından sonra çıktığı 3 maçta 5 puan topladı, yenilgi yüzü görmedi. Son olarak Real Betis'i Inigo Martinez'in golüyle 1-0'la geçtiler ancak sol bek Yuri sarı kart cezalısı durumuna düştü.

Yuri'nin yerine TD Gaizka Garitano'nun sol tarafı Mikel Balenziaga'ya emanet etmesi bekleniyor.

Kalabalık bir savunma hattı, en ileride Iker Muniain destekli Inaki Williams'la gol arayan bir Bilbao görebiliriz.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasında oynanan son 6 maç "2.5 ALT" bitti.

- Barcelona ligdeki son 4 maçında gol yemedi.

- Athletic Bilbao, Barcelona ile oynadığı son 3 maçta kalesinde gol görmedi - son 2 maçta kalede Unai Simon vardı.

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu La Liga mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Barcelona kazanır" oldu!

%68'lik kesim Barcelona'nın Sevilla karşısında yaptığı puan kaybını Athletic Bilbao karşısında telafi edeceğini düşünüyor.

%6'lık kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol bekliyor.

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Lionel Messi'den Athletic Bilbao ağlarına muazzam bir gol! İzleyelim...