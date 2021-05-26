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Futbol
Haber Giriş: 26.05.2021 - 23:50 | Son Güncelleme:

Real Madrid'e büyük şok! Santiago Bernabeu inşaatında yangın...

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Real Madrid'e büyük şok! Santiago Bernabeu inşaatında yangın...

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid'in maçlarını oynadığı ve bakıma alınarak inşaat çalışmaları devam eden Santiago Bernabeu Stadı'nda yangın çıktı.

Stadın ana giriş kapısına yakın bir bölgede üst tarafta çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Maddi hasara yol açan yangının çıkış sebebiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Real Madrid Kulübü, 2019 haziranında Santiago Bernabeu Stadı'nı yenileme çalışmalarına başlamış, pandemiden dolayı da son maçını 1 Mart 2020'de (Barcelona'ya karşı 2-0 kazanmıştı) burada oynayıp, daha sonra Alfredo di Stefano stadına geçmişti.

Toplam maliyeti 575 milyon avroyu bulacak Bernabeu'daki reform çalışmalarının 2022'nin sonbaharında tamamlanması öngörülüyor.

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