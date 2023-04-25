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Real Madrid’e 4 gol atan Castellanos tarihe geçti

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#Real Madrid#Girona#Taty Castellanos
Real Madrid’e 4 gol atan Castellanos tarihe geçti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2023 23:12

Real Madrid’in LaLiga’da 4-2 kaybettiği maçta Girona forması giyen Taty Castellanos, takımının tüm gollerini kaydederken, 76 yıl sonra bir ilke imza attı.

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İspanya LaLiga’nın 31. haftasında ligin ikinci sırasında yer alan Real Madrid, Girona’ya konuk oldu. Ev sahibi ekipte Taty Castellanos, performansıyla maça damga vurdu. 24 yaşındaki oyuncu, 62 dakikada 4 gole imza atarken takımına 3 puan kazandıran isim oldu. Madrid ekibinde Vinicius Junior ve Lucas Vazquez takımının gollerini kaydedederken, mücadele Girona lehine 4-2 sonuçlandı.

Real Madrid’e 4 gol atan Castellanos tarihe geçti

Eflatun-beyazlılar bu yenilgi sonrası 65 puanda kalırken, 1 maçı eksik lider Barcelona 76 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor.

Müsabakada 4 gol atan Taty Castellanos, 1947'den beri LaLiga'da Real Madrid'e bir maçta 4 gol atan ilk oyuncu oldu.

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#Real Madrid#Girona#Taty Castellanos

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