Real Madrid'den Valverde ve Tchouameni için yeni açıklama!

Real Madrid, soyunma odasında kavga eden Federico Valverde ve Aurelien Tchouameni'nin durumları hakkında açıklama yayınladı.

La Liga devi, Valverde ve Tchouameni'nin birbirlerinden özür dilediklerini ve her iki oyuncuya da 500 bin euro para cezası uygulanarak soruşturma sürecinin tamamlandığını duyurdu.

İşte Real Madrid'in açıklaması;

Federico Valverde ve Aurelien Tchouameni, yaşananlardan dolayı pişmanlıklarını ifade ederek birbirlerinden özür diledi. Her iki oyuncuya da 500 bin euro para cezası uygulanmasına karar verildi ve iç soruşturma süreci tamamlandı.

La Liga'da 10 Mayıs Pazar günü, Barcelona - Real Madrid maçı oynanacak. Lider Barcelona'nın bu hafta lig şampiyonluğunu ilan etme olasılığı bulunuyor.