Real Madrid'den transfer hamlesi: 'Arda Güler'den daha iyi' notuyla duyurdular!

Haberin Devamı

Fenerbahçe'den Real Madrid'e büyük beklentilerle transfer olan Arda Güler, bu sezon istediği süreleri alamıyor. Sakatlıklar nedeniyle geçen sezon 12 maçta 440 dakika şans bulan ancak sezonun son bölümünde sergilediği oyun ve attığı gollerle beğenileri toplayan milli yıldız bu sezon 12 maçta yalnızca 387 dakika oynarken skor yapamadı.

Real Madrid taraftarları, Arda'nın daha fazla süre alması gerektiğini düşünürken İspanyol basını da bu konuyu kaşımaya devam ediyor.

ANCELOTTI: ÖNCELİĞİMİZ BU DEĞİL

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, geçen hafta yaptığı basın toplantısında Arda ve Endrick'in süre alamamasıyla ilgili gelen soruya; "İkisi de ilk 11'de oynamaya hazır ancak önceliğimiz bu deği. Önceliğimiz içinde bulunduğumuz durumdan en hızlı şekilde çıkmak." demişti.

Haberin Devamı

SON MAÇTA 15 DAKİKA SÜRE ALDI

Ancelotti'nin bu sözlerinin ardından oynanan Osasuna maçında Arda Güler, 75. dakikada ve skor 4-0 iken oyuna girmişti.

TRANSFER İDDİASI: NICO PAZ

Arda Güler ve Endrick'in süre alamadığı ortamda Real Madrid için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. İspanyol basınında yer alan haberde başkent ekibinin, altyapısından yetişen ve yaz transfer döneminde Como'ya giden Nico Paz'ı geri almak istediği belirtildi.

6 milyon euroya Como'ya giden Nico Paz'ın sözleşmesinde Real Madrid'e geri dönüşünü kolaylaştıracak bir madde olduğu öne sürüldü.

"ARDA GÜLER'DEN DAHA İYİ"

15 milyon euro piyasa değeri bulunan 20 yaşındaki Arjantinli futbolcunun özel madde sayesinde Real Madrid'e daha düşük bir bedelle dönebileceğinin vurgulandığı haberde Paz ile Arda Güler da kıyaslandı.

Arjantinli futbolcunun oyununun, teknik özellikleri ve olgunluğunun Arda Güler'den daha umut verici olduğunun ifade edildiği haberde Nico Paz için 'Arda Güler'den daha iyi' yorumu yapılması dikkat çekti.

NICO PAZ'IN COMO PERFORMANSI

Nico Paz, İtalya Serie A ekibi Como'da bu sezon 11 maçta 799 dakika süre alıp 1 gol ve 4 asistle mücadele etti.

Haberin Devamı

TÜRK TARAFTARLARIN TEPKİSİNİ ÇEKMİŞTİ

Geçen sezon Real Madrid kadrosunda olan Nico Paz, Arda'nın ilk resmi maçında milli futbolcuya pas vermediği gerekçesiyle sosyal medyada Türk kullanıcıların hışmına uğramıştı.

Arda da maçın ardından Paz ile fotoğrafını paylaşıp 'Sakin olun' ifadelerini kullanmıştı.

ARDA GÜLER İÇİN FENERBAHÇE İDDİASI

Öte yandan Arda Güler için Fenerbahçe iddiaları da devam ediyor. Süre bulamayan milli futbolcu için Jose Mourinho ve Fenerbahçe yönetiminin Real Madrid ile iletişimde olduğu ve kiralık transfer formülünün masada olduğu iddia ediliyor.

NİHAT KAHVECİ: İSTEMİYORSANIZ REAL SOCIEDAD'A VERİN

Haberin Devamı

Eski milli futbolcular Nihat Kahveci ve Tayfun Korkut, Arda Güler'in süre alamamasıyla ilgili AS'a yorum yaptı.

Nihat Kahveci'nin yorumları şu şekilde:

"Muazzam yeteneğini gösterebilmesi için onun adına dua ediyorum. Kendisi çok yüksek kalitede bir oyuncu ve sahada lider olmayı seviyor. Gelişmesi için oynaması gerekiyor. Yedek kulübesinde bu kadar çok zaman harcamak onun için iyi değil. Ancelotti ona devamlılık verirse daha da ileri gidecek ve muhteşem bir ilerleme kaydedecektir. Bundan eminim. na izin verirlerse şimdiye kadarkinden çok daha iyi oynayacak çünkü her zaman gelişmek istiyor. Madrid'de başarılı olmanın kolay olmadığını, taleplerin maksimum olduğunu ve her zaman kazanmanız gerektiğini zaten biliyoruz ancak Arda Güler'e güvenmeniz gerekiyor çünkü o beklentilere sahada cevap verecek. Gelecekte Madrid'in lideri olabilir çünkü karakteri güçlü ve asla korkmuyor. Kolay olan başka bir yere gitmek olurdu ama o zorlu seçerek kalma cüretinde bulundu. Real Madrid'in dünyanın en iyi oyuncuları olduğunu zaten biliyoruz ancak Arda da en iyi oyunculardan biri olabilir ve orada bir yere sahip olabilir. Aldığı kısa sürede muazzam yeteneğinin küçük bir kısmını zaten göstermiş oldu. Oynaması gerekiyor çünkü gördüklerimiz buzdağının sadece görünen kısmı. Real Madrid istemiyorsa Arda'yı Real Sociedad'a verebilir.

Haberin Devamı

TAYFUN KORKUT: YEDEK KALMASI GELİŞİMİ İÇİN ZARARLI

Tayfun Korkut ise; "Arda'nın harika bir özelliği var, hiçbir şeyden korkmuyor. Fakat bu kadar yedek kalması onun gelişimi için zararlı. Daha fazla süre almalı ve Real Madrid için daha fazla katkıda bulunmalı." yorumunu yaptı.