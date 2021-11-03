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Real Madrid'den tarihi galibiyet! Shakhtar'ı Benzema yıktı...

#Real Madrid#Milan#Porto
Real Madridden tarihi galibiyet Shakhtarı Benzema yıktı...

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının dördüncü haftasına iki maçla devam edildi. Real Madrid, turnuva tarihindeki 1000. golünü kaydettiği maçta Shakhtar'ı mağlup etmeyi başardı.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında TSİ 20.45'te oynanan Milan-Porto ve Real Madrid-Shakhtar Donetsk maçları sona erdi.

D Grubu'nda Real Madrid ağırladığı Shakhtar Donetsk'i 14. ve 61. dakikalarda Karim Benzema'nın fileleri sarsmasıyla 2-1 yendi. Ukrayna ekibinin tek golünü, 39. dakikada Fernando kaydetti.

Maçtaki ilk golüyle Benzema, Real Madrid'in organizasyon tarihindeki bininci golüne imza attı ve İspanya temsilcisi, turnuvada bu sayıya ulaşan ilk takım oldu.

Grupta, puanını 9'a çıkaran Real Madrid lider konumda yer alırken, 1 puanlı Shakhtar Donetsk ise son sırada kaldı.

MILAN YİNE KAZANAMADI

B Grubu'nda İtalya temsilcisi Milan ise, konuk ettiği Portekiz'in Porto takımı ile 1-1 berabere kaldı. Konuk ekibin golünü 6. dakikada Luis Diaz, ev sahibi takımın golünü ise 61. dakikada Chancel Mbemba kendi kalesine attı.

Bu sonuçla Porto 5 puan ve maç fazlasıyla grupta ikinciliğe yükselirken, ilk puanını alan Milan ise son sırada kalmaya devam etti.

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#Real Madrid#Milan#Porto

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