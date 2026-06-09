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Real Madrid'den resmi açıklama: 150 milyon Euroluk teklif reddedildi!

Güncelleme Tarihi:

#Real Madrid#Julain Alvarez#Atletico Madrid
Real Madridden resmi açıklama: 150 milyon Euroluk teklif reddedildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2026 21:22

Real Madrid, resmi hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Alvarez için yaptıkları 150 milyon Euro'luk teklifin reddedildiğini açıkladı.

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İspanyol devi Real Madrid, ilginç bir resmi açıklamaya imza attı.

Eflatun-beyazlı ekip, Julian Alvarez için Atletico Madrid'e 150 milyon Euro teklif ettikleri ancak bu teklifin reddedildiğini açıkladı.

Yapılan açıklama "Atletico Madrid, her iki kulüp arasındaki iyi ilişkiler çerçevesinden yapılan teklifi teşekkürle karşılaşmış ve oyuncunun fesih maddesine atıfta bulunarak reddetmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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Alvarez'in serbest kalma bedeli 500 milyon Euro olarak biliniyor.

PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Atletico Madrid formasıyla 49 maça çıkan Arjantinli yıldız, 20 gol - 9 asistlik istatistik yakaladı.

 

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#Real Madrid#Julain Alvarez#Atletico Madrid

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