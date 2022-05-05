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Real Madrid'den mucize geri dönüş! Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu! (Real Madrid 3-1 Manchester City)

#Real Madrid#Manchester City#Real Madrid Manchester City
Real Madridden mucize geri dönüş Şampiyonlar Liginde finalin adı belli oldu (Real Madrid 3-1 Manchester City)

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'un rakibi tarihi bir maç sonrası Real Madrid oldu. İlk maçı 4-3 kaybeden, rövanşta evinde 90. dakikada 1-0 geride giren Real Madrid, 90 ve 90+1'de bulduğu gollerle maçı uzatmaya götürdü, uzatmada attığı golle de finale yükseldi.

Real Madrid - Manchester City maçından fotoğraflarReal Madrid - Manchester City maçından fotoğraflar
Real Madrid - Manchester City maçından fotoğraflar

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UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Real Madrid ile Manchester City karşı karşıya geldi.

Santiago Bernabeu'da oynanan ve İtalyan hakem Daniele Orsato'nun düdük çaldığı maç tarihi bir geri dönüşe sahne oldu.

CITY MAHREZ'LE ÖNE GEÇTİ

4-3'ün rövanşında Madrid'de oynanan maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Skor avantajı olan Manchester City oyunu da kontrol ediyordu. Deplasman ekibi, 73. dakikada Riyad Mahrez ile bulduğu golle avantajını perçinledi.

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TARİHİ GERİ DÖNÜŞ 90'DA BAŞLADI

Manchester City finale saniyeleri sayarken Real Madrid'in tarihi geri dönüşü başladı. 90. dakikada Rodrygo skoru 1-1'e getirdi, 90+1'de ise yine sahneye çıkan Rodrygo takımını 2-1 üstünlüğe taşıdı. Normal süre 2-1 Real Madrid galibiyetiyle sona erdi.

Real Madridden mucize geri dönüş Şampiyonlar Liginde finalin adı belli oldu (Real Madrid 3-1 Manchester City)

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BENZEMA UZATMADA FİŞİ ÇEKTİ

İlk maçı 4-3 Manchester City, ikinci maçı ise 2-1 Real Madrid kazanınca skorlar eşitlendi ve uzatmalara gidildi. Bu sezon Real Madrid formasıyla inanılmaz bir sezon geçiren Karim Benzema, 95'te kazandırdığı penaltıda topun başına geçti ve kaleci Ederson'u ters köşeye yatırarakj skoru 3-1'e getirdi.

Uzatmaların kalan bölümünde başka gol olmadı ve ilk maçı 4-3 kaybeden, ikinci maçın 90. dakikasına 1-0 geride giren Real Madrid, mücadeleyi 3-1, toplam skoru ise 6-5 kazanarak adını finale yazdırdı.

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REAL MADRID TARİHİNDE BİR İLKİ BAŞARDI

Real Madrid, bundan önceki 8 Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmesinde ilk maçı kaybettiği hiçbir turu geçemeyen Real Madrid, tarihinde ilk kez ilk maçı kaybettiği yarı finalde turu geçerek adını finaler yazdırdı.

Real Madridden mucize geri dönüş Şampiyonlar Liginde finalin adı belli oldu (Real Madrid 3-1 Manchester City)

ÜÇ TURDA DA MAÇ KAYBEDİP FİNALE ULAŞAN İLK TAKIM

Real Madrid ayrıca 2003/2004'teki format değişikliğinden bu yana Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu (0-1 & PSG), çeyrek final (2-3 & Chelsea) ve yarı finalde (3-4 & Manchester City) maç kaybetmesine rağmen finale ulaşan ilk takım oldu

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DEV FİNAL 28 MAYIS'TA

Liverpool ile Real Madrid'in karşı karşıya geleceği Şampiyonlar Ligi finali 28 Mayıs'ta Paris'te bulunan Stade de France'ta oynanacak. Real Madrid ile Liverpool 2017-2018 Şampiyonlar Ligi finalinde de karşılaşmış, kupaya uzanan taraf İspanyollar olmuştu.

BENZEMA RONALDO'NUN REKORUNU EGALE ETTİ

Real Madrid formasıyla bu sezon Şampiyonlar Ligi eleme turlarında 10 gole ulaşan Karim Benzema, Cristiano Ronaldo'nun 2016/17 sezonunda yine Real Madrid formasıyla kırdığı rekoru egale etti. Rekoru tek başına ele geçirmek için Fransız yıldızın önünde final maçı var.

EN ÇOK FİNALE ÇIKAN TEKNİK DİREKTÖR: ANCELOTTI

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'nde en fazla finale çıkan teknik direktör oldu. İtalyan teknik adam Milan ile 3, Real Madrid ile 2 kez finale çıktı.

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REAL MADRID 3-1 MANCHESTER CITY

GOL: 73' Mahrez, 90' Rodrygo, 90+1' Rodrygo, 95' Benzema (P)

İlk yarı sonucu: 0-0

Normal süre sonucu: 2-1

Uzatmaların sonucu: 3-1

İLK 11'LER

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Nacho, Mendy, Valverde, Casemiro, Modric, Kroos, Vinicius, Benzema

Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Laporte, Cancelo, Rodrigo, De Bruyne, Bernardo Silva, Mahrez, Foden, Jesus

 
 
 
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Spor Arena (@sporarena)'in paylaştığı bir gönderi

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#Real Madrid#Manchester City#Real Madrid Manchester City

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