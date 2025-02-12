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Real Madrid'den Manchester City karşısında inanılmaz geri dönüş: 90+2'de galibiyet geldi! Arda Güler...

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#Şampiyonlar Ligi#REAL Madrid#JUVENTUS
Real Madridden Manchester City karşısında inanılmaz geri dönüş: 90+2de galibiyet geldi Arda Güler...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2025 00:58

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Manchester City ile Real Madrid karşı karşıya geldi. 5 golün atıldığı müsabakada kazanan taraf Real Madrid oldu.

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İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City ile La Liga devi Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında kozlarını paylaştı.

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Etihad Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Real Madrid'in 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 60. dakikada Kylian Mbappe, 86. dakikada Brahim Diaz ve 90+2. dakikada Jude Bellingham kaydetti. Ev sahibi ekibin sayıları ise 19. ve 80. (P) dakikalarda Erling Haaland'dan geldi.

Real Madridden Manchester City karşısında inanılmaz geri dönüş: 90+2de galibiyet geldi Arda Güler...

ARDA GÜLER SÜRE ALMADI

Milli futbolcumuz Arda Güler, maç kadrosunda yer bulurken karşılaşmada süre almadı.

Bu skorun ardından Real Madrid, rövanş öncesi avantajlı konuma geçti.

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Eşleşmenin rövanşı, 19 Şubat Çarşamba günü TSİ 23.00'te oynanacak.

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#Şampiyonlar Ligi#REAL Madrid#JUVENTUS

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