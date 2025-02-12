Real Madrid'den Manchester City karşısında inanılmaz geri dönüş: 90+2'de galibiyet geldi! Arda Güler...

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İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City ile La Liga devi Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında kozlarını paylaştı.
Etihad Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Real Madrid'in 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 60. dakikada Kylian Mbappe, 86. dakikada Brahim Diaz ve 90+2. dakikada Jude Bellingham kaydetti. Ev sahibi ekibin sayıları ise 19. ve 80. (P) dakikalarda Erling Haaland'dan geldi.
ARDA GÜLER SÜRE ALMADI
Milli futbolcumuz Arda Güler, maç kadrosunda yer bulurken karşılaşmada süre almadı.
Bu skorun ardından Real Madrid, rövanş öncesi avantajlı konuma geçti.
Eşleşmenin rövanşı, 19 Şubat Çarşamba günü TSİ 23.00'te oynanacak.