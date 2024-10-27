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Real Madrid'den Lamine Yamal tepkisi: Soruşturma başlatıldı

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#El Clasico#Real Madrid#Lamine Yamal
Real Madridden Lamine Yamal tepkisi: Soruşturma başlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2024 18:26

El Clasico'nun ardından Real Madrid, Barcelona maçında Lamine Yamal'a yapılan ırkçı tezahüratlarla ilgili suç duyurusunda bulunulacağını duyurdu.

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El Clasico olarak adlandırılan Real Madrid-Barcelona maçında Katalan ekibinin 3. golünü atan İspanyol futbolcu Lamine Yamal'a yönelik Real Madrid tribünlerinden gelen ırkçı söylemlere karşı LaLiga kurumu suç duyurunda bulunacağını açıkladı.

"REAL MADRİD DERİN ÜZÜNTÜ DUYUYOR"

LaLiga, "Irkçı söylemlere tahammül gösterilemez." derken Real Madrid Kulübü de söz konusu ırkçı söylemleri kınayarak sorumluların kimliklerinin tespit edilmesi için iç soruşturma başlattığını duyurdu.

Real Madrid Kulübünden yapılan açıklamada, "Real Madrid, futbol ve sporda ırkçılık, yabancı düşmanlığı veya şiddet içeren her türlü davranışı şiddetle kınıyor ve birkaç taraftarın dün gece stadyumun bir köşesinde söylediği hakaretlerden derin üzüntü duyuyor." ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

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Faslı bir baba ile Ekvator Ginesi bir annenin çocuğu olan 17 yaşındaki İspanyol futbolcu Lamine Yamal, takımının 3. golünü attıktan sonra kutlamasında ve korner atışlarında stadyumdaki bir grup tarafından ırkçı hakaretlere maruz kalmıştı.

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#El Clasico#Real Madrid#Lamine Yamal

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