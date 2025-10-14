Real Madrid'den Kenan Yıldız bombası: Arda Güler kefil oldu, canlı izleyecekler!

Haberin Devamı

Juventus forması giyen A Milli Takım'ın yıldız futbolcularından Kenan Yıldız için çarpıcı transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Defensa Central'in haberine göre; İspanyol devi, Kenan Yıldız'ı transfer gündemine aldı. Eflatun-beyazlıların milli futbolcuyu 22 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Real Madrid-Juventus maçında Santiago Bernabeu Stadyumu'nda canlı izleyeceği ve yakından gözleme fırsatı bulacağı belirtildi.

Real Madrid scout ekibinin Kenan Yıldız için çok iyi raporlar sunduğu ve milli futbolcu için 'geleceği çok parlak bir forvet' değerlendirmesinde bulunduğu ifade edilirken, Kenan'ı Devler Ligi'nde kendilerine karşı canlı izleyecek olmanın da olası bir transfer için en iyi değerlendirme yöntemi olacağına inandıkları kaydedildi.

VINICIUS JUNIOR'UN YERİNE...

Real Madrid'le sözleşme yenilemeyi reddeden Vinicius Jr.'ın yüksek ekonomik taleplerinde ısrarcı olması durumunda takımdan ayrılmasının beklendiği ve bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda Kenan Yıldız'ın Brezilyalı oyuncunun yerini alabileceği belirtildi.

Sky Sports'un haberine göre; Real Madrid, Vinicius Junior için Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri ciddi şekilde değerlendirmeyi düşünüyor.

ARDA GÜLER KEFİL OLDU!

Xabi Alonso'nun göreve gelmesinin ardından Real Madrid'de ilk 11'in değişmezlerinden olan Arda Güler'in yönetimle yaptığı görüşmede milli takımdan arkadaşı olan ve çok iyi tanıdığı Kenan Yıldız'a kefil olduğu, Santiago Bernabéu'da onunla aynı soyunma odasını paylaşmaktan ve aynı takımda oynamaktan mutluluk duyacağını söylediği iddia edildi.

PERFORMANSI

Sezon öncesi Kulüpler Dünya Kupası'nda 4 maçta 3 gol - 2 asistlik performans sergileyen Kenan Yıldız, bu sezon Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 8 maçta 2 gol atıp 4 de asist üretti.

Kenan Yıldız son olarak A Milli Takım'ın Bulgaristan'ı 6-1 mağlup ettiği karşılaşmada 2 gole imza atarak maça damgasını vurmuştu.