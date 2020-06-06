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Haber Giriş: 06.06.2020 - 12:45,Son Güncelleme:

Real Madrid'den Kai Havertz için 80 milyon Euro

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Real Madrid'den Kai Havertz için 80 milyon Euro
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Real Madrid, Bayer Leverkusen'de yıldızı parlayan Kai Havertz'i transfer etmek için harekete geçti. İspanyol devi bu transfer için 80 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

Bild'de yer alan habere göre; Alman futbolcuyu kadrosuna katarak geleceğe önemli bir yatırım yapmayı planlayan Real Madrid, Havertz için 80 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

Real Madrid, 20 yaşındaki futbolcuyu bu yaz 80 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmak istiyor. İspanyol devi ayrıca oyuncuyu aldıktan sonra bir sezon daha Leverkusen'de forma giymesini istiyor.

Leverkusen, corona virüsün futbol ekonomisine etkisi nedeniyle Havertz'i satmaya sıcak bakarken Real Madrid de oyuncunun değeri daha çok artmadan transferi bitirmek istiyor.

Real Madridden Kai Havertz için 80 milyon Euro

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