Real Madrid'den Iniesta'ya veda: 'Hayranlığımızı göstermek istiyoruz'

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İspanya ve FC Barcelona'nın unutulmaz futbolcusu Andres Iniesta, bugün itibarıyla profesyonel kariyerini noktaladı.

Eski futbolcu kararını sosyal medya hesapları üzerinden duyururken Barcelona'nın ezeli rakibi Real Madrid de oyuncu hakkında bir veda yazısı yayımladı.

"ONA OLAN SEVGİMİZİ GÖSTERMEK İSTİYORUZ"

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Real Madrid Başkanı ve Yönetim Kurulu olarak İspanyol futbolunun ve dünyanın en büyük yeteneklerinden biri olan Andres Iniesta'ya sevgimizi, takdirimizi ve hayranlığımızı göstermek istiyoruz. Kendisi kariyeri boyunca kazandığı sayısız şampiyonluğun yanı sıra futbolu ve davranışlarıyla sporun büyüklüğüne katkıda bulundu. 2010 Dünya Kupası'nda attığı gol her zaman İspanyol taraftarların hafızasında kalacak. Real Madrid olarak kendisine ve ailesine hayatının bu yeni aşamasında başarılar diliyoruz."

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İSPANYA'YA DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU KAZANDIRMIŞTI

Real Madrid'in de duyurusunda bahsettiği o gol 2010 Dünya Kupası'nın finalinde atılmıştı. Uzatmaya giden maçın son dakikasında topla buluşan Andres Iniesta Hollanda filelerini sarsmış ve İspanya'ya tarihindeki ilk Dünya Kupası'nı kazandırmıştı.

BARCELONA İLE HER ŞEYİ KAZANDI

1 Temmuz 2002 tarihinden 1 Temmuz 2018 tarihine kadar Barcelona'nın formasını giyen Andres Iniesta, Katalan ekibiyle birlikte kazanabileceği her kupayı kazandı.

40 yaşındaki eski futbolcu, bordo mavili forma altında 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Süper Kupası, 9 La Liga, 6 Copa Del Rey ve 7 İspanya Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

İSPANYA MİLLİ TAKIMI İLE DE ÜÇ KUPA KAZANDI

Barcelona ile kazanabileceği her kupayı kazanan eski futbolcu, İspanya Milli Takımı ile de bu başarıyı tekrarladı. Ülkesiyle birlikte 2008 ve 2012 yıllarında Avrupa Şampiyonası'nı kazanan Iniesta, 2010'da da FIFA Dünya Kupası'nı havaya kaldırma sevincini yaşadı.