MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriReal Madrid'den Fenerbahçe'ye iyi haber!
GeriBasketbol Real Madrid'den Fenerbahçe'ye iyi haber!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
Haber Giriş: 19.02.2020 - 17:35,Son Güncelleme:/

Real Madrid'den Fenerbahçe'ye iyi haber!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Real Madrid'den Fenerbahçe'ye iyi haber!

THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko ile İstanbul'da karşılaşacak olan Real Madrid, 4 yıldızından yoksun olacak.

Spor Arena Dış Haber | THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko, kritik maçta Real Madrid'i İstanbul'da konuk edecek.

İspanyol basınının haberine göre Real Madrid, zorlu maç için 4 yıldızını İstanbul'a getirmedi.

Real Madrid'de Anthony Randolph, Felipe Reyes, Sergio Llull ve Jeff Taylor Fenerbahçe ile oynanacak maçta yer alamayacak.

Fenerbahçe'de ise sadece Melih Mahmutoğlu'nın sakatlığı sürüyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle