Real Madrid'den Fenerbahçe'ye iyi haber!
THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko ile İstanbul'da karşılaşacak olan Real Madrid, 4 yıldızından yoksun olacak.
Spor Arena Dış Haber | THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko, kritik maçta Real Madrid'i İstanbul'da konuk edecek.
İspanyol basınının haberine göre Real Madrid, zorlu maç için 4 yıldızını İstanbul'a getirmedi.
Real Madrid'de Anthony Randolph, Felipe Reyes, Sergio Llull ve Jeff Taylor Fenerbahçe ile oynanacak maçta yer alamayacak.
Fenerbahçe'de ise sadece Melih Mahmutoğlu'nın sakatlığı sürüyor.
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