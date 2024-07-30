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Real Madrid'den büyük hata! Arda Güler için küfürlü paylaşım

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#Arda Güler#Real Madrid#Laliga
Real Madridden büyük hata Arda Güler için küfürlü paylaşım
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2024 17:39

İspanyol devi Real Madrid, milli yıldızımız Arda Güler'in antrenman görüntülerine yer verirken küfürlü ifadeler içeren bir şarkıyla paylaştı.

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Geçen sezon transfer olduğu Real Madrid'de performansı ve gördüğü ilgiyle takımın en dikkat çeken isimlerinden olan Arda Güler için İspanyol devinden yeni paylaşımlar gelmeye devam ediyor.

Sosyal medyada paylaşılan videoları binlerce beğeni alan Arda Güler'in her anını hesaplarından paylaşmaya özen gösteren Real Madrid, son yaptığı paylaşımda küfürlü bir şarkıya yer verdi.

Arda Güler'in antrenman yaptığı görüntüleri paylaşan Real Madrid, bu anları TikTok'ta küfürlü bir şarkı eşliğinde paylaştı.

İspanyol ekibi, Arda Güler'in idman görüntülerinin arkasına Türkçe rap sanatçısı UZI'nin XXL şarkısını koydu.

Şarkıda yer alan küfürleri fark etmeyen Real Madrid sosyal medya ekibi kısa süre içinde TikTok'ta gündeme oturdu.

Real Madridden büyük hata Arda Güler için küfürlü paylaşım

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#Arda Güler#Real Madrid#Laliga

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