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Real Madrid'den beklenmedik kayıp! Arda Güler ve Miguel Crespo...

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#Real Madrid#Arda Güler#Miguel Crespo
Real Madridden beklenmedik kayıp Arda Güler ve Miguel Crespo...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2024 18:05

İspanya LaLiga'nın 25. haftasında lider Real Madrid, Rayo Vallecano ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

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LaLiga'nın 25. haftasında Arda Güler'in oynadığı maçta Real Madrid, deplasmanda Rayo Vallecano ile 1-1 berabere kaldı.

Real Madrid'in golünü 3. dakikada Joselu atarken Daniel Carvajal 90+5. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Milli futbolcumuz Arda Güler, Rayo Vallecano karşısında 87. dakikada Luca Modric'in yerine oyuna dahil oldu. 

Fenerbahçe'den Rayo Vallecano'ya transfer olan Miguel Crespo da ikinci yarıda süre aldı.

Bu sonuçla 62 puana yükselen Real Madrid, 1 maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Rayo Vallecano ise 25 puanla 14. sırada yer aldı.

Real Madrid, LaLiga'nın 26. haftasında Sevilla'yı konuk edecek. Rayo Vallecano ise zirve mücadelesi veren Girona'ya konuk olacak.

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#Real Madrid#Arda Güler#Miguel Crespo

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