Real Madrid'den beklenmedik kayıp! Arda Güler ve Miguel Crespo...

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LaLiga'nın 25. haftasında Arda Güler'in oynadığı maçta Real Madrid, deplasmanda Rayo Vallecano ile 1-1 berabere kaldı.
Real Madrid'in golünü 3. dakikada Joselu atarken Daniel Carvajal 90+5. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Milli futbolcumuz Arda Güler, Rayo Vallecano karşısında 87. dakikada Luca Modric'in yerine oyuna dahil oldu.
Fenerbahçe'den Rayo Vallecano'ya transfer olan Miguel Crespo da ikinci yarıda süre aldı.
Bu sonuçla 62 puana yükselen Real Madrid, 1 maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Rayo Vallecano ise 25 puanla 14. sırada yer aldı.
Real Madrid, LaLiga'nın 26. haftasında Sevilla'yı konuk edecek. Rayo Vallecano ise zirve mücadelesi veren Girona'ya konuk olacak.