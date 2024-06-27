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Real Madrid'den ayrılan Nacho'nun yeni adresi Suudi Arabistan

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#Transfer#Nacho#Real Madrid
Real Madridden ayrılan Nachonun yeni adresi Suudi Arabistan
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2024 18:46

Geçtiğimiz günlerde Real Madrid’den ayrıldığını açıklayan İspanyol savunma oyuncusu Nacho Fernandez, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Qadsiah ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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Nacho Fernandez'in yeni takımı Al Qadsiah, geçen sezon Suudi Arabistan İkinci Ligi’nde 73 puan ile şampiyonluk sevinci yaşayıp, birinci lige çıkmıştı. 24 yıl boyunca Real Madrid formasını terleten 34 yaşındaki tecrübeli stoper, Madrid temsilcisiyle tüm kulvarlarda 364 maça çıktı, 6’sı UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplamda 26 kupa kazandı. Nacho Fernandez şu anda İspanya’nın Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) kadrosunda yer alıyor ve Hırvatistan’ı 3-0 mağlup ettikleri maçta 90 dakika süre aldı.

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#Transfer#Nacho#Real Madrid

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