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Real Madrid'den ayrılacak Marcelo için Fenerbahçe iddiası! Yapılacak teklif...

#Fenerbahçe#Marcelo#Real Madrid
Real Madridden ayrılacak Marcelo için Fenerbahçe iddiası Yapılacak teklif...

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Real Madrid'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Marcelo'yla yeniden görüştüğü öne sürüldü.

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15 sezondur Real Madrid forması giyen ve sezon sonunda bitecek sözleşmesi yenilenmeyen Marcelo için İspanyol basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Todofichajes'te yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin daha önce ilgilendiği Marcelo'yu kadrosuna katmak için yeniden görüşmelere başladığı belirtildi. Yeni sezonda takımın başına Joachim Löw'ü getirmek isteyen ve Marcelo'nun eski takım arkadaşı Mesut Özil'i de kadrosunda bulunduran sarı-lacivertlilerin, bonservis ödemeyeceği Marcelo'ya yüksek maaş vererek transferi bitirmek istediği ifade edildi.

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Fenerbahçe'nin Marcelo'ya 2+1 yıllık sözleşme teklif edeceği de haberde yer alan bir diğer bilgi oldu.

Bu sezon Real Madrid'de sadece 14 maçta süre alabilen 33 yaşındaki sol bek, 1 asist yapabildi.

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#Fenerbahçe#Marcelo#Real Madrid

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