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Real Madrid'den Arda Güler kararı! İmzayı atıyor

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#Transfer Haberleri#Arda Güler#Real Madrid
Real Madridden Arda Güler kararı İmzayı atıyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2026 17:43

İsmi transferde Avrupa devleriyle anılan milli futbolcu Arda Güler için kulübü Real Madrid harekete geçti. Eflatun-beyazlı kulüp, genç maestrosunu maaşında iyileştirmeye giderek yeni bir sözleşmeyle kadrosunda tutacak. İşte detaylar...

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Real Madrid, 2023 yazında Fenerbahçe'den 20 milyon Euro artı bonuslar karşılığında kadrosuna kattığı milli futbolcu Arda Güler için harekete geçti.

Eflatun-beyazlılar, ismi transferde başta Arsenal ve Chelsea olmak üzere birçok Avrupa deviyle anılan 21 yaşındaki genç orta saha oyuncusuyla yeni sözleşme için prensip anlaşmasına vardı.

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5 YILLIK YENİ SÖZLEŞME İÇİN ANLAŞMA SAĞLANDI

AS gazetesinin haberine göre; Real Madrid ile Arda Güler, milli futbolcunun 2029'da sona erecek olan sözleşmesini 2031 sezonu sonuna dek uzatma konusunda anlaşmaya vardı.

Real Madridden Arda Güler kararı İmzayı atıyor

MAAŞI DA İYİLEŞTİRİLECEK

Yeni sözleşmeyle birlikte Arda Güler'in 5.2 milyon euro olan mevcut brüt maaşında da önemli ölçüde iyileştirmeye gidileceği ve takım içindeki statüsüne layık bir seviyeye getirileceği belirtildi.

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Resmi imzaların kısa süre içinde atılması bekleniyor.

Real Madridden Arda Güler kararı İmzayı atıyor

RAKİP KALEYE DAHA YAKIN OLACAK

Genelde merkez orta sahadaki üç oyuncudan biri olan Arda Güler'in Mourinho'nun planlarında neredeyse vazgeçilmez bir hale geldiği, Portekizli teknik adamın genç oyuncuyu bundan sonra orta sahada değil rakip kaleye yakın bölgelerde kullanmayı planladığı ifade edildi.

Real Madridden Arda Güler kararı İmzayı atıyor

PİYASA DEĞERİ 90 MİLYON EURO

Piyasa değeri 90 milyon Euro olarak gösterilen Arda Güler, dördüncü sezonunu geçirdiği Real Madrid'de bugüne dek forma giydiği 116 maçta 19 gol - 26 asistlik performans sergileyerek toplamda 45 gole doğrudan katkı sağladı.

Real Madridden Arda Güler kararı İmzayı atıyor

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#Transfer Haberleri#Arda Güler#Real Madrid

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