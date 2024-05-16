Real Madrid'den Arda Güler için yeni karar! Taraftarın sevgilisi oldu ama EURO 2024...

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Real Madrid'de son dönemdeki performansıyla çıkış yakalayan Arda Güler, İspanya'da gündem olmaya devam ediyor.

YİNE OYUNA GİRDİ, YİNE ATTI

Real Madrid'in Alaves ile karşılaştığı son lig maçına yedek başlayan Arda Güler, 62. dakikada yerine dahil omuş ve 81. dakikada ağları havalandırmıştı.

ANCELOTTI'NİN TEPKİSİ VE AÇIKLAMALARI GÜNDEM OLMUŞTU

Arda Güler'in golü sonrası kameralar Ancelotti'ye dönmüştü. İtalyan teknik adamın alkış ve mimikleri sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Maçın ardından Arda Güler ile ilgili gelen soruyu yanıtlayan Ancelotti; 'Arda'nın doğal bir yeteneği var. Çok iyi ilerleme gösteriyor. Olmayacak anlarda ve olmayacak pozisyonlarda bile goller atabiliyor. İstemese de gol atıyor çünkü futbol topu ona aşık. Takım da onu çok seviyor. Burada olduğu için mutluyuz. Burada olmaya devam edecek.' demişti.

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GOL SEVİNCİ DE FENOMEN OLDU

Arda Güler yalnızca attığı gollerle değil yaptığı sevinçle de Avrupa'da fenomen oldu. Manchester United'da ligde bu sezon ilk golünü atan Amad Diallo, golünü Arda Güler'in gol sevinciyle yaptı. Diallo'nun gol sevinci sosyal medyada hemen gündem oldu.

TARAFTARIN SEVGİLİSİ OLDU

İspanya'da AS'ta çıkan haberde ise; "Real Madrid taraftarı Arda Güler'i izlemek için sabırsızlanıyor. Taraftarlar Arda Güler'in uzun yıllar Real Madrid'de forma giyeceğini düşünüyor. Luka Modric'in büyük olasılıkla ayrılmasıyla onun pozisyonunu alması ve orta sahada oynayabilmesi düşünülüyor" ifadeleri yer aldı.

REAL MADRID'DEN YENİ KARAR

Tüm bu gelişmelere karşın Arda Güler'in gelecek sezon Real Madrid'de kalıp kalmayacağı konusunda belirsizlik sürüyor.

İspanya'da çıkan son haberlere göre; Avrupa'nın 5-6 önemli kulübü, genç yıldızı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Ancak Arda Güler'in şu ana kadar ayrılık konusunda bir talepte bulunmadığı belirtildi.

EURO 2024 BEKLENECEK

Ayrıca Real Madrid taraftarının, EURO 2024 bitene dek Arda Güler'in geleceğiyle ilgili bir karar vermeyeceği ve Ancelotti'nin de 19 yaşındaki futbolcuyu kadroda tutmaya daha sıcak olduğunu vurgulandı.

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Arda Güler, Real Madrid ile tüm kulvarlarda toplam 11 maçta 350 dakika sahada kaldı ve 4 gol kaydetti.