Real Madrid'de yaprak dökümü: Sadece 7 futbolcu dokunulmaz! İşte Arda Güler kararı

2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne erken veda eden ve LaLiga şampiyonluğu Barcelona'ya kaptıran Real Madrid, önümüzdeki sezon öncesi büyük değişikliğe gidecek.

Kadrosunu baştan aşağıya yenilemek isteyen İspanyol devinde milli futbolcumuz Arda Güler ile ilgili de dikkat çeken detay İspanyol basını tarafından servis etti.

KADROYA SİL BAŞTAN

FootMercato'nun haberine göre; Madrid yönetimi kulübe yeni bir soluk getirmek için birçok değişiklik yapmak istiyor. Bu doğrultuda da Real Madrid'in sadece yedi oyuncusunun transfer edilemez olarak kabul ediliyor.

7 FUTBOLCU DOKUNULMAZ

İspanyol basınına göre Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Jude Bellingham, Fede Valverde, Arda Güler, Kylian Mbappé ve Endrick'e gelecek teklifler değerlendirmeye alınmayacak.

VINICUS JR'A VEDA

Bu listede ise Vinicius Jr.'ın yer almaması dikkat çekiyor. Haberde, Brezilyalı yıldızın gönderilmesinde sözleşme yenileme görüşmelerindeki zorluklar sebep gösteriliyor.

MOURINHO, REAL'İ YALANLADI

Son zamanlarda adı sık sık eski kulübü Real Madrid'le anılan Jose Mourinho, geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan bu iddiaları bir kez daha yalanlamıştı.

Portekizli teknik adam, konuyla ilgili "Herkes Real Madrid'den bahsedip duruyor, ben ise tüm samimiyetimle bu konudan uzak durmaya devam ediyorum. Kulübün başkanı ya da başka bir yetkilisiyle hiçbir temasım olmadı." ifadelerini kullanmıştı.