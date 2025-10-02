Real Madrid'de Xabi Alonso'yu kara kara düşüdüren karar! Arda Güler ve '4 adam, 1 kader'

×
Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2025 13:57

Real Madrid'de Kairat Almaty'e karşı alınan galibiyete rağmen 5-2'lik Atletico Madrid yenilgisinin yankıları devam ediyor. İspanyol devinin hala ideal 11'ini bulmamış olması ve Arda Güler'in oyundan erken alınması tartışırken cumartesi oynanacak olan Villareal maçı öncesi dikkat çeken bir haber paylaşıldı.

Real Madrid'in Atletico Madrid'e 5-2 yenildiği maçın yankıları sürüyor.

Başkent ekibinin teknik direktör Xabi Alonso ideal ilk 11'ini bulmakta güçlük çekiyor.  Milli ara öncesi bu hafta sonu Santiago Bernabeu'da Villareal'i konuk edecek Real Madrid'de kadro merak ediliyor.

Arda Güler'in performans grafiği yukarıya doğru giderken 5 gol yenilen Atletico Madrid maçında oyundan erken alınması tepki neden olmuştu. Hatta Alonso'nun maçtan sonra Arda'yla konuşup, 'Seni oyundan almam hataydı, özür dilerim' dediği iddia edilmişti.

'DOKUNULMAZ TEK OYUNCU TCHOUMENİ'

Cumartesi günün oynanacak olan Villareal öncesi Defense Central'de yer alan habere göre yeri garanti olan tek ismin Aurélien Tchouaméni olduğu ifade edilirken orta sahanın geri kalanı için belirsizlik olduğu ifade edildi.

'4 adam, 1 kader' başlıklı haberde şu ifadelere yer verildi;

Xabi Alonso için dokunulmaz tek oyuncu Aurélien Tchouaméni olarak görülüyor. Ancak Real Madrid'in orta sahasını tamamlayacak üç oyuncunun Arda Güler, Franco Mastantuono, Jude Bellingham ve Fede Valverde içinden belirlenmesi gerekiyor.

'ARDA EN İYİ PERFORMANSINI SERGİLİYOR'

Genç Türk en iyi performansını sergilerken, Uruguaylı en kötü performansını sergiliyor, İngiliz Bellingham hâlâ geri dönüş aşamasında ve temposu düşük, Arjantinli Mastantuono ise beklenenden daha hızlı uyum sağlıyor. Bu nedenle, özellikle büyük ve önemli maçlarda, Eduardo Camavinga ve Dani Ceballos gibi alternatiflerinin de olduğunun farkında olan Xabi Alonso, zor kararı vermek zorunda.

 

