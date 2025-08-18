Real Madrid'de Xabi Alonso'dan kritik Arda Güler kararı!

Haberin Devamı

Real Madrid, La Liga'nın açılış haftasında Osasuna ile karşı karşıya gelecek. Eflatun - Beyazlılarda teknik direktör Xabi Alanso, Arda Güler hakkında aldığı yeni kararı İspanyol basını açıkladı.

Fanatik'in İspanyol basınından düzenlediği haberde şu sözler yer alıyor;

"ALANSO'DAN KRİTİK ARDA GÜLER KARARI"

"Xabi Alonso, Arda Güler’le birlikte Mastantuono’yu da kapsayan kritik kararı aldı. Franco Mastantuono ve Arda Güler rakip değil, müttefik olacak. Xabi Alonso, her ikisiyle için La Liga kararını verdi.Real Madrid sezona sonuç odaklı bir baskı altında başlıyor. Jude Bellingham’ın yokluğunda İspanyol teknik adam Arjantinli ve Türk oyuncuyu daha önce hiç olmadığı gibi bir araya getirecek. Bu taktik hamle, ikisinin de en iyi performanslarını sahaya yansıtmasını sağlayacak. Üstelik bu, dakika kaybı yaşatmadan, ortak bir plan çerçevesinde uygulanacak.”

"KÜÜÇÜMSENMEYECEK BİR KONU"

“Gerçek şu ki, Güler’in bu sezon orta saha oyuncusu olarak değerlendirilmesi, olası bir forvet ya da kanat pozisyonunda değil, Mastantuono’nun ilk anlardan itibaren sahada daha fazla süre bulmasına yardımcı oluyor. Bunun nedeni, Türk oyuncunun başlangıçta Arjantinli oyuncu için doğrudan bir rakip olarak görülmesi. Aksi takdirde sezon başında dakikalar ve prestij birbirlerinden alınabilirdi. Bu durum her iki oyuncu için de küçümsenmeyecek bir konu. Alonso ise Bellingham’ın yokluğunu avantaja çevirecek.”

"MASTANTUONO, ARDA GÜLER'E RAKİP DEĞİL"

“Salı günü ilk 11'i görmek gerekecek. La Liga'nın ilk maçında Osasuna'ya karşı, Xabi Alonso, Arda Güler’le birlikte aldığı kararla Mastantuono’nun Türk oyuncu için doğrudan bir rakip değil, bir müttefik olduğunu belirledi; böylece ikisi de bu projede kendilerini sağlamlaştıracak ve Salı günü Bernabéu’da ilk taş konmuş olacak. Geriye kalan 11’in çizgisi ise baştan belli gibi ve kuşkusuz şunları içermesi bekleniyor: Courtois, Trent Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Álex Carreras, Tchouaméni, Arda Güler, Fede Valverde, Brahim, Mbappé ve Vinicius Jr. Franco ise her şeyi yedekten izlemeye gelmiyor; bu yönetimin büyük başarı getiren transfer politikasını onaylamak için sahada olacak.”

"KARİYERİNİN EN İYİ ADIMI"

"Türk oyuncu için 20 milyon euro artı 10 milyon euro bonus ödenmişti. Bu rakamlar, Real Madrid’in scout ekibinin tamamen stratejik bir transfer gerçekleştirdiğini gösteriyor.

Yaz döneminde her şey, Güler’in Katalonya başkentine, yani Barcelona’ya gideceğini işaret ederken, Juni Calafat oyuncunun çevresiyle yürütülen bir dizi hamleyle Culés’i geride bıraktı ve kariyerinin en iyi adımının Fenerbahçe’den ayrılıp Santiago Bernabéu’ya katılmak olduğuna karar verildi.”