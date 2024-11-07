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Real Madrid'de Xabi Alonso sesleri! Carlo Ancelotti ile yollar ayrılıyor...

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#BAYER LEVERKUSEN#Xabi Alonso#Carlo Ancelotti
Real Madridde Xabi Alonso sesleri Carlo Ancelotti ile yollar ayrılıyor...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2024 10:12

Geçen sezon Bayer Leverkusen ile rüya gibi bir seneyi geride bırakan Xabi Alonso'nun Alman ekibinden ayrılarak Real Madrid'in yolunu tutacağı iddia edildi.

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Bayer Leverkusen Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun gelecek sezon takımın başında olmayacağı iddiaları gündeme oturmuş durumda. Real Madrid'in Alonso'yla ilgilenen kulüplerin başında geldiği belirtilirken, İspanyol devinin Carlo Ancelotti ile de yolları ayırmaya hazırlandığı vurgulandı.

Alman basınından BILD'de yer alan habere göre; Real Madrid'de üst üste kötü sonuçlar alan Ancelotti'nin koltuğu sallanıyor. El Clasico'da Barcelona'ya 4-0 yenilen ve Şampiyonlar Ligi'nde de art arda gelen mağlubiyetlerin ardından başkan Perez'in İtalyan çalıştırıcıya olan inancının epey azaldığı ileri sürüldü.

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Buna göre, Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti'nin sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakıldığı ifade edildi.

XABI ALONSO SESLERİ

Yeni hoca arayışlarına başlayan eflatun-beyazlılarda listesinin ilk sırasında Bayer Leverkusen Teknik Direktörü Xabi Alonso yer alıyor. Bayer Leverkusen'de gösterdiği performansla dikkat çeken Alonso, Real Madrid taraftarları tarafından çok seviliyor.

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Eski Real Madrid futbolcusu olan Alonso'nun bu nedenle Ancelotti'nin yerini alma ihtimalinin çok kuvvetli olduğu belirtildi.

ÖZEL MADDE BULUNUYOR

Madrid devinin başına geçmesi beklenen Alonso’nun Leverkusen ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunsa da, Real Madrid, Bayern Münih ve Liverpool için özel ayrılma maddesi bulunduğu ileri sürüldü.

Bu üç takımdan teklif gelmesi halinde İspanyol çalıştırıcının tazminatsız olarak Leverkusen'den ayrılma şansı bulunduğu ifade edildi.

TARİHİ ŞAMPİYONLUK KAZANMIŞTI

2022'den beri Bundesliga takımlarından Bayer 04 Leverkusen'in teknik direktörlüğünü yapan Alonso, 2023-24 sezonunda namağlup şampiyon olarak hem kulüp hem de Alman futbol tarihinde bir ilke imza atmayı başarmıştı. Bu zaferin ardından 2023-24 DFB-Pokal finalini de kazanarak sezonu iki kupayla tamamlamış ve tarihi bir sezonu geride bırakmıştı.

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#BAYER LEVERKUSEN#Xabi Alonso#Carlo Ancelotti

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