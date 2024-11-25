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Real Madrid'de Vinicius Junior sakatlandı! Yerine Arda Güler geçecek...

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#Real Madrid#Arda Güler#Vinicius Junior
Real Madridde Vinicius Junior sakatlandı Yerine Arda Güler geçecek...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2024 17:38

İspanya'nın Real Madrid Kulübü, Brezilyalı futbolcusu Vinicius Junior'un sakatlandığını duyurdu.

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Real Madrid'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçen Vinicius'un sol bacak arka kaslarında sakatlık tespit edildiği bildirildi.

Geçen sezon da iki kez benzer sakatlık geçiren Vinicius'un iyileşme süreci ile ilgili bir açıklama yapılmazken, İspanyol basını, başarılı oyuncunu bir ay sahalardan uzak kalabileceği iddiasında bulundu.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin 14. haftasında dün Leganes'e karşı oynanan maçta 90 dakika sahada kalan Vinicius'un soyunma odasına giderken ağrılarının başladığı ve bu sabah kontrolden geçtiği belirtiliyor.

YERİNE ARDA GÜLER GEÇECEK

Bu arada Brezilyalı futbolcunun 27 Kasım'da Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Liverpool'a karşı oynanacakları maçta forma giyemeyecek olmasından dolayı bazı İspanyol gazeteleri, Vinicius'un yerine en güçlü adayın Arda Güler olduğu ileri sürüldü.

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SAKATLIK KABUSU

Real Madrid'de daha önce Rodrygo'nun 2 hafta, Vinicius'un 3 hafta, Lucas Vazquez'in 1 hafta, David Alaba'nın 1.5 ay sahalardan uzak kalacağı, Eder Militao ve Daniel Carvajal'in sezonu kapattığı, Aurelien Tchouameni'nin ise dönüş tarihinin belirsiz olduğu bildirilmişti.

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#Real Madrid#Arda Güler#Vinicius Junior

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