HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Real Madrid'de Vinicius Junior krizi! Sözleşme yenileme sorunu

Güncelleme Tarihi:

Real Madridde Vinicius Junior krizi Sözleşme yenileme sorunu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2025 21:17

Real Madrid'de Vinicius Junior krizi yaşanıyor. Brezilyalı yıldız, kulüp başkanı Florentino Perez'e sözleşmesini yenilemek istemediğini ilettiği iddia edildi.

Real Madrid'de Vinicius Junior, kulüp başkanı Florentino Perez'e sözleşmesini yenilemek istemediğini iletti.

İngiliz basınında yer alan habere göre Vinicius, teknik direktör Xabi Alonso ile yaşadığı sorunlar çözülmeden İspanyol ekibiyle yeni bir kontrat imzalamayacak.

Haberde, Brezilyalı futbolcunun 26 Ekim'de Barcelona'ya karşı oynanan maçın ikinci yarısında oyundan alınmasıyla ikili arasındaki gerginliğin başladığı kaydedildi.

Barcelona maçı sonrası sosyal medyada yayımladığı özür mesajında Perez'in adını geçiren Vinicius, Alonso'nun adını geçirmemişti.

25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona eriyor.

