×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Real Madrid'de Vinicius Junior krizi! Florentino Perez'i çıldırttı

Güncelleme Tarihi:

#Real Madrid#Vinicius Junior#Kylian Mbappe
Real Madridde Vinicius Junior krizi Florentino Perezi çıldırttı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2025 17:03

Bir süredir Real Madrid'le sözleşme uzatma görüşmelerinde bulunan Vinicius Junior, Kylian Mbappe'nin kazandığı maaşı isteyince görüşmeler tıkandı. Durumdan çok rahatsız olan Florentino Perez, tatmin edici bir teklif gelmesi halinde Brezilyalı yıldızın satışına onay vermeyi düşünüyor.

Haberin Devamı

Real Madrid ile Vinicius Juinor arasında bir süredir devam eden sözleşme uzatma görüşmeleri tıkandı.

Foot Mercato'nun haberine göre; Real Madrid'de yıllık 15 milyon euro kazanan Vinicius Juinor, senelik 23 milyon euro kazanan Kylian Mbappe ile aynı maaşı almak istediğini yönetime iletti. Real Madrid'in ise bu talep karşısında oldukça rahatsız olduğu ve görüşmeleri durdurduğu aktarıldı.

Gözden KaçmasınGranit Xhakanın yeni takımı belli olduGranit Xhaka'nın yeni takımı belli oldu!Haberi görüntüle

UYGUN TEKLİFTE SATILABİLİR!

Başkan Florentino Perez'in, 1 milyar euro serbest kalma bedeli olan Vinicius Juinor'a tatmin edici bir teklif gelmesi halinde satışına onay vereceği kaydedildi.

Brezilyalı sol kanat ile geçtiğimiz sezon ilgilenen Suudi kulüpleri 200 milyon euronun üzerinde bir bonservisi gözden çıkartmış ancak Real Madrid transfere onay vermemişti.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Haberin Devamı

Geçtiğimiz sezon Real Madrid forması ile tüm kulvarlarda 58 maça çıkan Vinicius Juinor, 41 gole doğrudan katkı (22 gol - 19 asist) sağlamıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Real Madrid#Vinicius Junior#Kylian Mbappe

BAKMADAN GEÇME!