Real Madrid'de Vinicius Junior krizi! Florentino Perez'i çıldırttı

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Real Madrid ile Vinicius Juinor arasında bir süredir devam eden sözleşme uzatma görüşmeleri tıkandı.

Foot Mercato'nun haberine göre; Real Madrid'de yıllık 15 milyon euro kazanan Vinicius Juinor, senelik 23 milyon euro kazanan Kylian Mbappe ile aynı maaşı almak istediğini yönetime iletti. Real Madrid'in ise bu talep karşısında oldukça rahatsız olduğu ve görüşmeleri durdurduğu aktarıldı.

UYGUN TEKLİFTE SATILABİLİR!

Başkan Florentino Perez'in, 1 milyar euro serbest kalma bedeli olan Vinicius Juinor'a tatmin edici bir teklif gelmesi halinde satışına onay vereceği kaydedildi.

Brezilyalı sol kanat ile geçtiğimiz sezon ilgilenen Suudi kulüpleri 200 milyon euronun üzerinde bir bonservisi gözden çıkartmış ancak Real Madrid transfere onay vermemişti.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

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Geçtiğimiz sezon Real Madrid forması ile tüm kulvarlarda 58 maça çıkan Vinicius Juinor, 41 gole doğrudan katkı (22 gol - 19 asist) sağlamıştı.