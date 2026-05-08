Real Madrid'de Valverde'den kavga sonrası açıklama geldi! 'Belli ki birileri olayı hemen yayıyor'

Haberin Devamı

Real Madrid'de Valverde ve Tchouameni krizi devam ediyor. İspanyol devi iki oyuncu hakkında disiplin soruşturması başlatırken, Valverde'den konu ile ilgili açıklama geldi.

NE OLMUŞTU?

Marca’da yer alan habere göre Federico Valverde ile Aurelien Tchouameni antrenmanda yaşanan bir pozisyon sonrası sert şekilde tartıştı. İkilinin birbirini ittiği ve gerginliğin soyunma odasında da devam ettiği iddia edildi. Dün gelen haberde ise ikilinin bir kez daha kavga ettiği ve Valverde'nin kavga sonrasında hastaneye kaldırıldığı yazıldı.

Marca'ya olayı anlatan kaynaklar, Valverde'nin sabah Tchouameni'ye el sıkışmayı reddettiğini ve bununla birlikte antrenman sonunda soyunma odasında ciddi bir kavgayla sonuçlanan oldukça gergin bir ortamın başladığını aktardı. Aurelien Tchouameni ile kavga eden Federico Valverde yere düşüp masaya kafasını çarptı ve hastaneye kaldırıldı. Valverde'nin kafasına dikiş atıldığı öğrenildi.

Haberin Devamı

REAL MADRID'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Real Madrid'in konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bu sabah yaşanan olayların ardından kulübümüz, oyuncularımız Federico Valverde ve Aurelien Tchouameni hakkında disiplin süreci başlatma kararı almıştır." ifadeleri yer aldı.

Ayrıca Madrid ekibi, Valverde'ye kafa travması teşhisi konulduğunu ve 10-14 gün sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

Federico Valverde'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde oldu:

"BELLİ Kİ BURADA BİRİLERİ BU OLAYI HEMEN YAYIYOR"

“Dün antrenmanda yaşanan bir pozisyonun ardından bir takım arkadaşımla bir olay yaşadım. Rekabetin getirdiği yorgunluk ve hayal kırıklığı bazen her şeyi olduğundan daha büyük hâle getirebiliyor.

Normal bir soyunma odasında bu tür şeyler olabilir ve dışarıya sızmadan kendi aramızda halledilir. Belli ki burada birileri bu olayı hemen yayıyor; üstüne üstlük, kupasız bir sezonun ortasında Madrid her zaman mercek altında ve her şey abartılıyor.

Haberin Devamı

Bugün yine bir anlaşmazlık yaşadık. Tartışma sırasında kazara bir masaya çarptım ve alnımda küçük bir kesik oluştu, bu yüzden protokol gereği hastaneye gitmem gerekti.

Gözden Kaçmasın Mauro Icardi yarın son kez Rams Park'ta! Haberi görüntüle

Takım arkadaşım bana hiçbir şekilde vurmadı, ben de ona vurmadım. Sizin için kavga ettiğimizi veya bunun kasıtlı olduğunu düşünmenin daha kolay olduğunu anlıyorum, ama böyle bir şey olmadı.

Bu duruma duyduğum öfke, sezonun sonuna doğru bazılarımızın son güçlerini harcayarak ruhumuzu parçalarken geldiğimizi görmekten duyduğum hayal kırıklığı, beni bir takım arkadaşımla tartışacak kadar sınırlarıma ulaştırdı.

Özür dilerim. İçtenlikle özür dilerim çünkü bu durum bana acı veriyor, yaşadığımız bu an bana acı veriyor. Real Madrid, hayatımın en önemli şeylerinden biri ve buna kayıtsız kalamam. Sonuç, imajımı zedeleyen anlamsız bir kavgayla sonuçlanan bir dizi olayın birikimidir; bu da, bir kazaya uydurma, iftira ve abartma eklenmesine yol açar. Sahada ve saha dışında yaşayabileceğimiz sürtüşmelerin ortadan kalkacağından hiç şüphem yok ve stadyumda bunu savunmam gerekirse ilk ben olacağım.

Haberin Devamı

Sezon sonuna kadar bir açıklama yapmayacaktım, Şampiyonlar Ligi'nden elendik ve öfkemi ve kinimi içime attım. Bir yılı daha boşa harcadık ve tek göstermem gereken yüzün sahada olması gerektiği için sosyal medyada paylaşımlar yapmayacaktım ve öyle yaptığımı düşünüyorum. Bu yüzden, tıbbi kararlar nedeniyle bir sonraki maça çıkmamı engelleyen bu durumu yaşamaktan en çok üzülen ve üzülen kişi benim, çünkü her zaman sonuna kadar, son sonuçlara kadar gittim ve bunu yapamamak beni herkesten daha çok üzüyor. Kulübümün ve takım arkadaşlarımın gerekli göreceği her türlü kararda yardımcı olmaya hazırım. Teşekkürler."