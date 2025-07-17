Real Madrid'de tüm planlar altüst oldu! İspanyollar duyurdu: Arda Güler'in altın çağı

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Real Madrid, yıldız oyuncusu Bellingham'ın uzun süredir sakatlığının bulunduğu sol omzundan başarılı bir operasyon geçirdiğini duyurdu.

Rehabilitasyon süreci başlayan 22 yaşındaki futbolcunun yaklaşık 3 ay takımdan uzak kalması bekleniyor.

BÜTÜN PLANLAR ALT ÜST OLDU

Geçen sezon Real Madrid'de çıktığı 58 maçta 15 gol kaydeden Bellingham'ın 3 aylık yokluğu bütün planları alt üst ederken Xabi Alonso'yu yeni planlar yapmaya itti.

AS: ALONSO’NUN İKİ SEÇENEĞİ VAR

Bugün İspanyol AS'ta yer alan haberde Alonso'nun Arda Güler ve Mastantuono'yu Bellingham'ın yokluğunda kullanacağını belirtti.

‘ARDA, KARAKTERİNİ DE KANITLADI’

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Haberde İspanyol teknik adamın planları için şu ifadeler kullanıldı; 'İlk olarak, Kulüpler Dünya Kupası bize bir şey öğrettiyse, o da Arda Güler'e güvenilebileceğidir. Futbolu iyi olduğu biliniyordu, ama karakteri ve kişiliğini de kanıtladı. İlk 11'de oynamak onu zorlamıyor. Onunla ilgili tek soru, rolünün ne olacağı: 6 numara olarak kalmak, orta saha oyuncusu olarak oynamak... ya da oyun kurucu olarak köklerine dönmek.

‘ARDA’NIN ALTIN ÇAĞI’

Haberin' Arda'nın Çağı' ara başlığıyla Türk yıldızın geçen sezonki performansını değinilirken, 'Her halükarda, bu sezonki performansı tekrarlanmayacak: 1.775 dakika oynadı (Kulüpler Dünya Kupası hariç). Açıklığa kavuşturulması gereken bir istatistik: Bu dakikalardan %30'u 33. haftadan itibaren geldi. Tam olarak 530 dakika. Ancelotti'nin kontrolünü gevşetip formunu geri kazandığı La Liga'nın son bölümünde. Ve iki gol ve iki asistle parladı. Arda Güler Nisan ayında büyümeye başladı. Ve şimdi durmak bilmiyor.'

DİĞER ALTERNATİF MASTANTUNO AMA…

Alonso’nun diğer alternatifi ise yeni transfer Mastantuno… Her ne kadar genç yıldız büyük gelecek vaat etse de 18 yaşını dolduracağı 14 Ağustos'a kadar takıma katılamayacak. Bu da ligin başlamasından tam bir gün önce. Takıma alışması için zamana ihtiyacı olan Arjantinli yıldızın hemen ilk 11’e dahil olması beklenmiyor.

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Bu nedenle Bellingham’ın yokluğunda hem 6 hem 8 numara pozisyonunda forma giyebilen Arda Güler bu sorumluluğu üstlenmesi bekleniyor.

Arda Güler, Real Madrid formasıyla geçtiğimiz sezon 43 maçta 5 gol ve 9 asist kaydetti.