Real Madrid'de süre alamayan Arda Güler son kararını verdi! Bonservisiyle dünya devine...

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Real Sociedad ile Real Madrid, İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında kozlarını paylaştı. Eflatun-beyazlılara Arena Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-0'lık Real Madrid üstünlüğü ile tamamlandı. Rövanş maçı için avantajı eline alan eflatun - beyazlılara galibiyeti 19. dakikada Endrick getirdi.

Öte yandan Carlo Ancelotti'nin şans vermesiyle ilk 11'de başlayan Arda Güler, 84 dakikada sahada kaldı. Milli futbolcu, yerini Rodrygo'ya bıraktı.

SÜRPRİZ İDDİA

İspanyol devi Real Madrid'de Arda Güler'in aldığı süreler tartışılmaya devam ediyor. Son olarak takımının Real Sociedad ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan genç yetenek için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

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ANCELOTTİ SAHİP ÇIKTI

İspanyol basını son dönemde forma giymekte zorlanan Arda Güler’in Real Sociedad maçında bulduğu fırsatı yeterince iyi kullanamadığı görüşünde birleşti. Teknik Direktör Carlo Ancelotti ise Arda’nın iyi bir maç çıkardığını ifade etti. İtalyan çalıştırıcı, “Arda pozisyonunda çok iyi çalıştı. Defansif anlamda takıma çok yardımcı oldu. Biz de bundan memnun olmalıyız çünkü çok çekişmeli ve mücadeleci bir maçtı” dedi.

HEDEFİ BELLİ, KARARI NET

Arda Güler'in Real Madrid'deki geleceği ile ilgili ayrılık haberleri gündeme gelirken sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Relevo'da yer alan habere göre Arda Güler, gelecek sezon kiralık olarak başka bir takıma gitmeyi düşünmüyor. Genç yeteneğin önceliği takımda kalmak ve daha fazla süre bulmak.

Haberde Arda'nın eski kulübü Fenerbahçe'ye dahi kiralık olarak transfer olmayı düşünmediği belirtildi. Ancak istediği süreleri bulamazsa Arda Güler'in bonservisiyle Real Madrid'den ayrılacağı iddia edildi. Ceballos'un sakatlığı Arda Güler'in daha fazla süre bulmasına da yol açabilir. Ancak Carlo Ancelotti, hala Luka Modric'i bir adım önde tutuyor.

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ALMAN DEVİ PEŞİNDE

Öte yandan Fichajes'te yer alan habere göre; Bayern Münih, 10 numaraya daha önce Florian Wirtz'i transfer etmek isterken oyuncunun Manchester City'e transfer olmak istemesinden dolayı Arda Güler'i gündemine aldı.

50 MİLYON EURO

Bayern Münih'in Arda Güler için Real Madrid'e 50 milyon euro ödemeye hazır olduğu da haber detayında yer aldı. Öte yandan Arda Güler'in Bayern Münih'e 50 milyon euroluk olası transferi durumunda Fenerbahçe'nin kasasına da 10 milyon euro girecek.