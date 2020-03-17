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Futbol
Haber Giriş: 17.03.2020 - 22:44,Son Güncelleme:/

Real Madrid'de şok! Lorenzo Sanz corona virüse yakalandı

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Real Madrid'de şok! Lorenzo Sanz corona virüse yakalandı
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Corona virüs salgını İspanya'da yayılmaya devam ederken, şok bir gelişme daha yaşandı.

İspanyol devi Real Madrid’in eski kulüp başkanlarından Lorenzo Sanz’da corona virüs çıktığı açıklandı. 76 yaşındaki Sanz’da corona virüs semptomların belirmesiyle doktor kontrolüne girdiği ve testlerin pozitif çıktığı aktarıldı.

Karantinaya alınan Lorenzo Sanz’ın tedavisinin başladığı bildirildi.

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