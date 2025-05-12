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Real Madrid'de şanssızlıklar devam ediyor! Mallorca karşısında 9 eksik!

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#Real Madrid#Vinicius Junior#La Liga
Real Madridde şanssızlıklar devam ediyor Mallorca karşısında 9 eksik
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2025 18:15

Real Madrid'den kötü haberler gelmeye devam ediyor. Üst üste sakatlıklar sonrası Real Madrid, sıradaki lig maçında Mallorca'ya karşı 9 isimden yararlanamayacak.

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Bu sezon beklentilerin gerisinde kalan Real Madrid, son olarak La Liga'nın 35. haftasında 2-0 öne geçtiği Barcelona karşısında 4-3 kaybetti.

Barcelona şampiyonluğa yakın
Bu sonucun ardından ligin bitimine 3 maç kala Barcelona 7 puan farkla şampiyonluğa çok yaklaştı.

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Sakatlıklar peşlerini bırakmıyor
Real Madrid'de devam eden sakatlık krizi bu kez Vinicius Junior'u etkiledi.

Real Madridde şanssızlıklar devam ediyor Mallorca karşısında 9 eksik

9 oyuncu eksik!
Ligde Mallorca ile karşılaşacak Real Madrid'de Vinicius Junior'ın yanı sıra Lucas Vazquez, Aurelien Tchouameni, Antonio Rüdiger, Eder Militão, Dani Carvajal, Ferland Mendy, Eduardo Camavinga ve David Alaba da maçta forma giyemeyecek.

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#Real Madrid#Vinicius Junior#La Liga

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