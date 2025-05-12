Real Madrid'de şanssızlıklar devam ediyor! Mallorca karşısında 9 eksik!

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Bu sezon beklentilerin gerisinde kalan Real Madrid, son olarak La Liga'nın 35. haftasında 2-0 öne geçtiği Barcelona karşısında 4-3 kaybetti.

Barcelona şampiyonluğa yakın

Bu sonucun ardından ligin bitimine 3 maç kala Barcelona 7 puan farkla şampiyonluğa çok yaklaştı.

Sakatlıklar peşlerini bırakmıyor

Real Madrid'de devam eden sakatlık krizi bu kez Vinicius Junior'u etkiledi.

9 oyuncu eksik!

Ligde Mallorca ile karşılaşacak Real Madrid'de Vinicius Junior'ın yanı sıra Lucas Vazquez, Aurelien Tchouameni, Antonio Rüdiger, Eder Militão, Dani Carvajal, Ferland Mendy, Eduardo Camavinga ve David Alaba da maçta forma giyemeyecek.