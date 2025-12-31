×
Real Madrid'de sakatlık şoku: Yıldız oyuncu en az 3 hafta yok!

Real Madrid'in yıldız golcüsü Kylian Mbappe yaşadığı sakatlık nedeniyle en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Real Madrid'e Fransız golcüsü Mbappe'den kötü haber geldi.

Birkaç haftadır dizinin dış bağında yaşadığı ağrı ile mücadele eden Mbappe'nin bugün yapılan detaylı tetkikler sonucunda bağlarında lezyon tespit edildi.

L'Equipe'in haberine göre; Fransız golcü en az 3 hafta sahalardan kalacak ve 7-11 Ocak tarihleri arasında Suudi Arabistan'da oynanacak İspanya Süper Kupası maçlarda forma giyemeyecek.

PERFORMANSI

Bu sezon Real Madrid formasıyla 24 maça çıkan Mbappe, 29 gol atıp 5 de asist üretti.

Eflatun-beyazlılarda Mbappe'nin ardından en golcü isim konumunda 5 gol ile Vinicius Junior yer alıyor.

