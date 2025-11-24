Real Madrid'de puan kaybı sonrası ortalık karıştı: Mbappe'den Arda Güler'e tepki!

Haberin Devamı

İspanya La Liga 13. haftasında Elche ile Real Madrid, karşı karşıya geldi. Karşılıklı gollere sahne olan mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi. Elche'nin golleri; 53. dakikada Aleix Febas'tan ve 84. dakikada Rodriguez'den geldi.

Real Madrid ise 78. dakikada Huijsen ve 87. dakikada Jude Bellingham ile yanıt verdi. Bu sonucun ardından ligde üst üste 2. beraberliğini alan Real Madrid 32, Elche ise 16 puana yükseldi.

Öte yandan Arda Güler, ilk 11'de başladığı mücadelede 64 dakika sahada kaldı.

'MADRID İÇİN İKİ BÜYÜK FIRSAT YARATTI'

Sport Illustrated: "Daha derin bir pozisyonda zorlandı. Yine de Güler, 64. dakikada oyundan alınmadan önce Real Madrid için iki büyük fırsat yarattı."

'ARDA, İLK PASI BANA VERMELİSİN'

Defensa Central'de yer alan habere göre Mbappe, Arda Güler'in maç içerisinde kendisine pas atmaması ve bir pozisyonu kaçırmalarının ardından şu sözleri söyledi: "Madrid topu kontrol ediyor, ancak Mbappe, Arda'dan daha hızlı olmaları gerektiğini ve böylece tehlike yaratabileceklerini söyledi. 'Arda, ilk pası bana vermelisin, topu sürersen avantajımızı kaybederiz'

'OYUN KURMA AÇISINDAN ÇOK AKTİFTİ'

Football Espana: "Oyun kurma açısından çok aktifti, ancak Elche'nin ilk golünde Febas'ı birkaç kez kaçırarak savunmadaki zayıflığını ortaya koydu."

'OYUNDAN DÜŞMEYE BAŞLADIĞI İÇİN OYUNDAN ÇIKTI'

Marca: "İlk yarı rakibiyle iyi mücadele ederek pozisyonu tamamladı. Sol ayağıyla topa ne kadar da güzel bir hareket yaptırdı. İkinci yarıda Arda, Febas ile karşı karşıya kaldı, Febas topu mükemmel bir şekilde sakladı ve Türk oyuncuyu faul yapmaya zorladı. 64. dakikada, oyundan düşmeye başladığı için oyundan çıktı. "

AS: "Orta sahada, Eduardo Camavinga'nın Tchouameni'nin yerine geri döneceği düşünülüyordu, ancak orta sahada Arda Güler'in partneri Dani Ceballos oldu."