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Real Madrid'de Pablo Laso ile yollar ayrılıyor! Kalp krizi geçirmişti...

#Pablo Laso#Real Madrid#Kalp Krizi
Real Madridde Pablo Laso ile yollar ayrılıyor Kalp krizi geçirmişti...

Real Madrid, 1 ay önce kalp krizi geçiren erkek basketbol takımı başantrenörü Pablo Laso ile yollarını ayırıyor.

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Real Madrid erkek basketbol takımı başantrenörü Pablo Laso, 5 Haziran sabahı kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. La Moraleja Üniversite Hastanesi'nde bir gece yoğun bakımda kalan iki gün de serviste tedavi gören 54 yaşındaki Laso, taburcu olduktan sonra durumunun iyi olduğunu paylaşmıştı.

Laso taburcu olduktan sonra yaptığı paylaşımda; "Artık evimdeyim ve kendimi gayet iyi hissediyorum. Hayat bana bir uyarı verdiği için şanslıyım. Doktorların dediğine göre 5 gün öncesinden daha sağlıklıyım. Bir an önce gücümü toplayıp geri dönmek istiyorum. Mesajlarınız için hepinize teşekkür ederim. Hastanedeki tüm sağlık çalışanlarına minnettarım." ifadelerini kullanmıştı.

REAL MADRID YOLLARI AYIRMA KARARI ALDI

Bugün İspanya basınında çıkan haberlere göre Real Madrid, kalp rahatsızlığı sonrası takımdan ayrı kalan Pablo Laso ile yollarını ayırma kararı aldı. Çıkan ilk haberlerde yönetimin deneyimli başantrenöre bir yıl dinlenmeyi teklif ettiği ancak Laso'nun bu teklifi kabul etmediği yazılmıştı. Bunun üzerine yönetimin Laso ile yolları ayırma kararı aldığı belirtildi.

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Real Madridde Pablo Laso ile yollar ayrılıyor Kalp krizi geçirmişti...

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#Pablo Laso#Real Madrid#Kalp Krizi

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