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Real Madrid'de Osimhen sesleri!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Victor Osimhen#Real Madrid
Real Madridde Osimhen sesleri
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2025 07:00

Galatasaray'da kiralık oynayan Nijeryalı yıldızın talipleri her geçen gün artıyor.

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Kiralık oynadığı Galatasaray’da ortaya koyduğu performansla Avrupa devlerinin transfer listesine giren Victor Osimhen’in son talibinin Real Madrid olduğu iddia edildi.

Fichajes’te yer alan habere göre, üst düzey bir golcü arayan İspanyol kulübünün başkanı Florentino Perez, adaylar arasına Nijeryalı futbolcuyu da dahil etti.

26 yaşındaki Osimhen’in gençliği, enerjisi, atletizmi ve bitiriciliğiyle Real Madrid için ideal bir futbolcu olduğunu düşünen Perez’in, sezon sonu bu transferi gerçekleştirme ihtimalinin son derece yüksek olduğu belirtildi.

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#Galatasaray#Victor Osimhen#Real Madrid

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