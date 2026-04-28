Real Madrid’de Mourinho sesleri! Florentino Perez devrede

İspanyol devi Real Madrid, Alvaro Arbeloa'nın ardından gelecek sezon için yeni teknik direktör arayışına başladı.

Bu bağlamda geçtiğimiz günlerde gündeme gelen Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

The Athletic'te yer alan habere göre Real Madrid Başkanı Florentino Perez, yeni teknik direktör sürecini yönetiyor ve Jose Mourinho'yu takımda görmek istiyor.

Haberde yer alan detaylar şu şekilde oldu:

Jose Mourinho, Real Madrid Başkanı Florentino Perez’in, teknik direktörlük görevinde Alvaro Arbeloa’nın yerine getirmek istediği ilk aday konumunda. Arbeloa, ocak ayında görevden alınan Xabi Alonso’nun yerine getirilmişti ancak sezon sonunda görevine son verilmesi bekleniyor.

Konuyla ilgili konuşma yetkileri olmadığı için isimlerinin açıklanmasını istemeyen birçok kaynak, The Athletic’e yaptığı açıklamada, Madrid’in yeni teknik direktörünün kim olacağına dair kararın Perez tarafından verildiğini söyledi. Bu durum, geçen sezonun sonunda Carlo Ancelotti’nin yerine Xabi Alonso’nun getirilmesi sürecinden farklılık gösteriyor. O süreç, kulübün genel menajeri Jose Angel Sanchez tarafından yürütülmüş, Perez tarafından ise onaylanmıştı.

Madrid; La Liga, Şampiyonlar Ligi veya Copa del Rey gibi büyük bir kupa kazanamadan üst üste ikinci sezonunu tamamlamaya hazırlanırken, Perez, bozulmuş bir projeyi yeniden inşa etmek istiyor. Başkan, Mourinho’nun geri dönüşünün en büyük destekçisi konumunda olsa da kulüp içinde bu fikre karşı çıkan isimler de bulunuyor.

Mourinho’nun Santiago Bernabeu’ya dönüşü, 2010-2013 yılları arasında üç kupa kazandıkları ve 2011-12 sezonunda rekor puanla La Liga şampiyonluğu yaşadıkları dönemde kurulan Perez-Mourinho iş birliğinin yeniden canlanmasını sağlayabilir. Ayrıca takımın son iki sezondur kazanamadığı lig şampiyonluğunu geri alma hedefi de söz konusu. Mourinho’nun Porto ve Inter ile kazandığı Şampiyonlar Ligi kupası ise İspanya’daki döneminde eksik kalan tek başarı olmuştu.

Futbolun en başarılı ve açık sözlü teknik direktörlerinden biri olan Mourinho'nun, kulübe ve La Liga'ya getireceği ilgi, böylesine unutulabilir bir sezonun ardından da cazip olacaktır. Ancak 63 yaşındaki teknik adam, Madrid'de geçirdiği süre boyunca soyunma odasında bölücü bir figürdü ve dönemin kaptanı Iker Casillas ile yaşadığı gerginlikler, birçok taraftar ve medya tarafından hoş karşılanmamıştı.

Bu sezon Mourinho, Madrid'in forveti Vinicius Junior'un 17 Şubat'ta Lizbon'da oynanan Şampiyonlar Ligi maçında Benfica'dan Gianluca Prestianni'nin kendisine ırkçı hakaretlerde bulunduğunu iddia etmesinin ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle geniş çapta eleştirilere maruz kalmıştı. Maçın ardından Mourinho, Vinicius Jr.'ın olayı kışkırttığını öne sürdü.

Son yıllarda Real Madrid’in, daha önce kulüpte görev yapmış teknik direktörleri yeniden göreve getirmesi yaygın bir hale geldi.