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Real Madrid'de Mario Hezonja Fenerbahçe maçında yok

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#Real Madrid#Mario Hezonja#Fenerbahçe Beko
Real Madridde Mario Hezonja Fenerbahçe maçında yok
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2025 16:16

Hırvat basketbolcu, Real Madrid'in 6 Şubat Perşembe günü Fenerbahçe Beko ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

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İspanya ekibi Real Madrid'in Hırvat basketbolcusu Mario Hezonja, THY Avrupa Ligi'nde bir maç men cezası aldı.

Avrupa Ligi'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Hezonja'ya Real Madrid'in Monaco ile oynadığı 24. hafta müsabakasındaki hakemlere karşı saygısız hareketleri nedeniyle bir maç men ve 5 bin avro para cezası verildiği belirtildi.

Bu kararın ardından Hezonja, Real Madrid'in 6 Şubat Perşembe günü Fenerbahçe Beko ile yapacağı 26. hafta maçında forma giyemeyecek.

Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman'ın ise Zalgiris ile oynanan 23. hafta mücadelesinde hakemlerin talimatlarına uymadığı gerekçesiyle 6 bin avro para cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

Ayrıca aynı karşılaşmadaki taraftar olayları sebebiyle iki takıma da ikişer bin avro para cezası verildiği ifade edildi.

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#Real Madrid#Mario Hezonja#Fenerbahçe Beko

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