Real Madrid'de kriz! Sergio Ramos için transfer kararı...

La Liga'nın son şampiyonu Real Madrid'in uzun yıllardır kaptanlığını yapan Sergio Ramos konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor.

Real Madrid, Sergio Ramos'a henüz yeni bir sözleşme teklifinde bulunmadı. Sözleşmesi bu yaz sona erecek olan Ramos, başka bir kulüple görüşmekte artık özgür.

JOSE MOURINHO'NUN HAYALİ...

Sözleşmesinin bitmesine 6 ay kaldığı için başka takımlarla görüşme hakkına sahip olan Ramos ile Tottenham'ın ilgilendiği belirtiliyor.

Tottenham'ın teknik direktörü Jose Mourinho'nun Real Madrid'den eski öğrencisi Ramos ile İngiltere'de buluşma hayali olduğu iddia edildi. Bu iddia İspanyol basını tarafından ortaya atılırken büyük ses getirdi.

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